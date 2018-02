Starbucks (WKN:884437) verfehlte seine Umsatz- und Gewinnziele in letzter Zeit häufiger. Nach einem enttäuschenden Geschäftsjahr 2017 hatte das Unternehmen für das neue Geschäftsjahr eine leichte Verbesserung prognostiziert.



Das ist jedoch nicht eingetreten. Stattdessen gab der Kaffee-Titan letzte Woche überraschend schwache Ergebnisse für das letzte Quartal bekannt. Wir werden uns die Gründe anschauen, die CEO Kevin Johnson und sein Führungsteam für diese Ergebnisse genannt haben. Doch das Team ist immer noch zuversichtlich, dass Starbucks seine Ziele für das Gesamtjahr erreichen kann.

Herausforderungen in Amerika

In der ersten Hälfte des Quartals lagen die Umsatzgewinne in den USA bei 3 %, wobei die starke Performance am Anfang ...

