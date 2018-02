STUTTGART (dpa-AFX) - Die Beschäftigten des Stuttgarter Autobauers Daimler bekommen in diesem Jahr wieder eine deutlich höhere Prämie. 5700 Euro sollen die in Deutschland nach Tarifvertrag beschäftigten rund 130 000 Mitarbeiter im April zusätzlich erhalten, teilte der Konzern am Donnerstag in Stuttgart mit. Das sei die höchste Ergebnisbeteiligung in der Firmengeschichte. 2017 hatten die Mitarbeiter 5400 Euro Prämie bekommen, im Jahr davor 5650.

Die Prämie bemisst sich am operativen Gewinn des Konzerns im jeweiligen Vorjahr, der 2017 um einiges höher ausfiel als 2016. Weltweit hatte Daimler zuletzt gut 289 300 Mitarbeiter, etwa zwei Prozent mehr als vor einem Jahr./eni/DP/mis

ISIN DE0007100000

AXC0105 2018-02-01/09:37