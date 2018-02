Zürich (ots) -



18 junge Forscherinnen und Forscher aus Basel, Bellinzona, Genf,

Lausanne, St. Gallen und Zürich erhalten heute den diesjährigen

Pfizer Forschungspreis mit einem Preisgeld von insgesamt 165.000

Schweizer Franken. Sie werden für ihre exzellenten wissenschaftlichen

Arbeiten an Schweizer Forschungsinstituten oder Spitälern geehrt.



Innovation für medizinischen Fortschritt



Von der Erforschung des Mechanismus der unzureichenden Immunabwehr

bei chronischen viralen Erkrankungen bis zur Entwicklung einer

neuartigen Tumorimmuntherapie mittels Interleukin-2-Komplexen: die

elf prämierten Arbeiten sind zukunftsweisende Beiträge im Bereich der

Grundlagenforschung oder der klinischen Forschung und reflektieren

auch dieses Jahr das hohe Niveau der Schweizer Forschung.



"Innovation ist essenziell für die Entwicklung neuer und dringend

benötigter Therapien. Sie ist zugleich der Motor für unseren

Unternehmenserfolg. Die Förderung junger, talentierter

Wissenschaftler sehen wir als wichtige Investition in die Zukunft und

damit in Gesundheit und Wachstum.", so Jeff Dufour, Country Manager

Switzerland, Pfizer AG.



"Wir sind überzeugt, dass die Forschungsarbeiten der

Preisträgerinnen und Preisträger Wegbereiter des medizinischen

Fortschritts sind und zur Bereitstellung neuer, innovativer

Behandlungsoptionen beitragen. Deshalb unterhalten wir die Stiftung

Pfizer Forschungspreis schon seit vielen Jahren.", so Dr. med. Rahel

Troxler Saxer, Präsidentin des Stiftungsrates der Stiftung Pfizer

Forschungspreis und Medical Director Switzerland, Pfizer AG.



Pfizer Forschungspreis



Der Pfizer Forschungspreis ist einer der renommiertesten Medizin

Forschungspreise der Schweiz und wird seit 1992 jährlich von der

Stiftung Pfizer Forschungspreis auf Antrag von unabhängigen

wissenschaftlichen Kommissionen in den Bereichen Grundlagenforschung

und klinische Forschung verliehen. Mit der heutigen 27.

Preisverleihung ehrt die Stiftung Pfizer Forschungspreis weitere 18

von nun insgesamt 326 Wissenschaftlern und förderte mit einer

Preissumme von mittlerweile über 5,8 Millionen Schweizer Franken die

medizinische Forschung in der Schweiz.



