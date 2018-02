HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler forciert nach einem Gewinnrückgang im vergangenen Jahr seinen Umbau. Die bereits begonnene Neuaufstellung des Konzerns solle beschleunigt werden, sagte Schaeffler-Chef Klaus Rosenfeld am Donnerstag laut Mitteilung in Herzogenaurach. Die mit dem Umbauprogramm verbundenen Einmalaufwendungen würden auch das Ergebnis im laufenden Jahr belasten. Details dazu nannte Rosenfeld nicht.

Im vergangenen Jahr verdiente der Konzern vor Zinsen und Steuern (Ebit) mit knapp 1,6 Milliarden Euro rund sieben Prozent weniger als 2016. Dies habe vor allem an einer Schwäche im Automobilgeschäft im zweiten Quartal gelegen. Der Umsatz legte - wie bereits seit Mitte Januar bekannt - um rund 6 Prozent auf 14 Milliarden Euro zu. Die Gewinnhöhe und Ankündigung weiterer Umbaukosten kamen an der Börse nicht gut an. Die im MDax notierte Aktie gab deutlich nach./zb /das

