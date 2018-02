Liebe Leser,

Medigene konnte am Mittwoch erneut aufsatteln und damit den starken Trend der zurückliegenden Tage bestätigen. Die Aktie ist in einem charttechnischen Aufwärtstrend und dürfte in dieser Bewegung nun sogar neue Rekorde anpeilen, erwarten Charttechniker. 20 Euro als runde Kursmarke sind ggf. nur die erste Stufe bei einem deutlich weitergehenden Anstieg. Konkret: Die Aktie war Mitte Januar ausgehend von Notierungen in Höhe von etwa 13 Euro regelrecht nach oben geschossen. Dass ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...