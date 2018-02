BAD VILBEL (dpa-AFX) - Der Arzneimittelhersteller Stada wechselt erneut seinen Vorstandsvorsitzenden aus: Der Pharmamanager Peter Goldschmidt soll den erst seit wenigen Monaten amtierenden Stada-Chef Claudio Albrecht zum 1. September an der Konzernspitze ablösen, wie der MDax -Konzern am Donnerstag in Bad Vilbel mitteilte. Goldschmidt ist seit 2013 bei der Novartis -Tochter Sandoz für das Nordamerikageschäft verantwortlich. Einen Grund für den Wechsel nannte Stada nicht.

Bei dem jüngst von den Finanzinvestoren Bain und Cinven übernommenen Stada-Konzern gibt es damit vierten Chefwechsel in rund eineinhalb Jahren. Nach dem Abgang des langjährigen Firmenchefs Hartmut Retzlaff nach der Hauptversammlung 2016 hatte das Stühlerücken an der Konzernspitze im vergangenen Jahr mit Matthias Wiedenfels, Tjeenk Willink und Claudio Albrecht bereits drei neue Chefs hervorgebracht. Der frühere Actavis- und Ratiopharm-Chef Albrecht hatte im Herbst die Führung bei Stada übernommen.

An diesem Freitag wollen die neuen Konzerneigner über einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abstimmen lassen, mit dem sie dann endlich bei Stada durchregieren wollen./tav/das

ISIN DE0007251803 CH0012005267

