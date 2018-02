Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) ist 2017 um 14 % auf 14,7 Mrd. Euro gegenüber dem Vorjahr gestiegen. 2016 hatte der Dax-Konzern allerdings anders als 2017 einige Sonderbelastungen verbucht, so dass die Vergleichszahl niedrig war. Der Umsatz kletterte bei 3,27 Mio. verkauften Pkw und Nutzfahrzeugen (Absatzplus: 9 %) um 7 % auf 164,3 Mrd. $.



Von Oktober bis Dezember erwirtschaftete Daimler 3,47 Mrd. Euro und damit soviel wie vor Jahresfrist. Unter dem Strich verdiente der Fahrzeughersteller 10,9 Mrd. Euro und damit 24 % mehr, was zum Teil am Buchgewinn durch die Steuerreform in den USA lag. Die Dividende soll auf 3,65 Euro je Aktie von 3,25 Euro im Jahr zuvor steigen.



