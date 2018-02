Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Zürich (pts013/01.02.2018/09:30) - Orange Business Services ist stolz darauf, Teil des Airbus-Konsortiums zu sein - einer der vier Gruppen von Unternehmen, die von der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) für das Copernicus Data and Information Access Service (DIAS)-Projekt ausgewählt wurden. Orange Business Services ergänzt durch seine Geschäftseinheit Orange Cloud for Business das tiefgreifende Know-how von Airbus in der Luft- und Raumfahrt mit seiner Expertise bei Cloud-basierten IT-Services und seiner globalen Public Cloud-Lösung Flexible Engine. Copernicus ist eine Initiative der Europäischen Union mit dem Ziel, freien und offenen Zugang zu Daten, Modellen und Vorhersagen über unseren Planeten in Echtzeit zu ermöglichen. Dazu werden Daten von einem Netzwerk spezieller Satelliten und aus in-situ-Beobachtungen gesammelt. Diese Erdbeobachtungsdaten sind der Schlüssel zum globalen Sicherheits- und Umweltmanagement. DIAS wurde zur Unterstützung des Kopernikus-Programms gegründet und stellt EU-Bürgern die daraus resultierenden Daten über eine Cloud-Computing-Architektur kostenlos zur Verfügung. Das Konsortium aus Airbus und Orange Business Services hat sich zum Ziel gesetzt, innerhalb von sechs Monaten einen einzigen "One-Stop-Shop" für alle Daten und Mehrwertdienste zu entwickeln und anzubieten. So können Wissenschaftler, Unternehmen und Entrepreneure Erdbeobachtungsdaten für die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle, Software und Anwendungen nutzen. Das von Airbus geführte Konsortium wird die globale Public-Cloud-Lösung von Orange Business Services, Flexible Engine, einsetzen, um die Anforderungen von Copernicus zu erfüllen und um sicherzustellen, dass alle Daten sicher und frei verfügbar sind. Flexible Engine ist ein hochsicheres und zuverlässiges Public-Cloud-Angebot, das auf Open-Stack-Technologie basiert. Es stellt die enorme Skalierbarkeit und die Big Data-Umgebung bereit, die für die Speicherung, Strukturierung und den Zugriff auf Copernicus-Daten erforderlich ist. Orange Business Services wird Airbus bei der Bewertung, Definition und Aktualisierung der Cloud-Roadmap im Einklang mit dieser Strategie unterstützen. Orange Business Services wird auch sein tiefes vertikales Branchenwissen über die digitalen Bedürfnisse von Unternehmen einbringen, um die Entwicklung neuer innovativer Anwendungen auf Basis der Erdbeobachtungsbilder von Copernicus zu fördern. "Mit der Unterstützung durch die richtigen Cloud-Funktionen kann Big Data Analytics dazu beitragen, den Wert der erhobenen Daten für Innovationen, die Schaffung neuer Geschäftsmodelle und die Unterstützung des Wirtschaftswachstums in Europa zugänglich zu machen. Das gesamte Orange-Team ist stolz darauf, an einem so ehrgeizigen Projekt wie Copernicus DIAS teilzunehmen. Mit unserer Expertise und unserer Public-Cloud-Lösung Flexible Engine stehen Anwendern innovative Lösungen zur Verfügung, um von den Big Data der ESA bestmöglich zu profitieren", erklärt Philippe Laplane, CEO von Orange Cloud for Business. Über Orange Business Services Orange Business Services, der Orange-Geschäftsbereich für B2B Services, und seine 21'000 Mitarbeiter, unterstützen multinationale Unternehmen und französische KMUs auf fünf Kontinenten in allen Bereichen der digitalen Transformation. Orange Business Services ist nicht nur Infrastrukturbetreiber sondern auch Technologieintegrator und Mehrwertdienstleister. Seine digitalen Lösungen helfen Unternehmen dabei, die Kollaboration innerhalb ihrer Teams zu fördern (kollaborative Arbeitsbereiche und mobile Arbeitsplätze), ihren Kunden besseren Service zu bieten (bereicherte Kundenbeziehungen und Unternehmensinnovation) und ihre Projekte zu unterstützen (verbesserte Konnektivität, flexible IT und Cyber Defense). Die integrierten Technologien von Orange Business Services reichen von Software Defined Networks (SDN/NFV), Big Data und IoT über Cloud Computing, Unified Communications and Collaboration bis hin zu Cybersecurity. Zu den Kunden von Orange Business Services zählen mehr als 3'000 multinationale Konzerne und über zwei Millionen Fachkräfte, Unternehmen und Gemeinden in Frankreich. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.orange-business.com , auf LinkedIn und Twitter sowie in unseren Blogs. Über Orange Business Services in der Schweiz Mit Büros in Genf und Zürich stärkt Orange Business Services seine Position in der Betreuung von multinationalen Unternehmen. Über 50 multinationale Unternehmen mit Sitz in der Schweiz zählen zu Orange Business Services Kunden, darunter Amcor, Caterpillar, Cotecna, Dufry, Givaudan, Hexagon Metrology, Hoppe, JTI, Leica Geosystems, Lonza, Mettler Toledo, MSC, Nespresso, Oetiker Gruppe, PMI, Sensile Technologies, STMicroelectronics, Swiss Re und VP Bank. Orange ist einer der weltweit führenden Telekommunikationsanbieter mit einem Jahresumsatz von 40,9 Milliarden Euro im Jahr 2016 und 269 Millionen Kunden in 29 Ländern (Stand 30. September 2017). Orange ist an der Euronext Paris (ORA) und New Yorker Börse NYSE (ORAN) gelistet. Orange und alle anderen Namen von Produkten und Services von Orange, die in diesen Unterlagen genannt werden, sind Marken von Orange oder der Orange Brand Services Limited. Pressekontakte: Orange Business Services Benoit Sanson Tel.: +41(0)22 339 91 32 benoit.sanson@orange.com http://www.orange-business.com L&W Communication AG Evelyn von Wieser / Stefan Kühnis Tel.: +41 (0)44 389 22 22 evelyn@lw-com.com; stefan@lw-com.com http://www.lw-com.com (Ende) Aussender: L&W Communication AG Ansprechpartner: Evelyn von Wieser Tel.: +41 44 389 22 22 E-Mail: evelyn@lw-com.com Website: www.orange-business.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180201013

