Bosch gilt als größter Automobilzulieferer der Welt. Wäre das Unternehmen an der Börse notiert, würde es zu den DAX-Schwergewichten zählen.



Deshalb ist es für die deutsche Automobilindustrie von großer Bedeutung, welche strategischen Investitionen Bosch tätigt und welche Kapazitäten damit aufgebaut werden. Im letzten Jahr hat Bosch intern und auch öffentlich darüber nachgedacht, gigantische Summen in eine heimische Batterieproduktion zu investieren. Nun hat man wieder Zweifel an einem solchen Großprojekt.



Das heißt, dass es immer noch nicht danach aussieht, dass Deutschland relevante Kapazitäten für den Kern der Elektroautoherstellung aufbauen wird. Das könnte langfristig fatal sein.

Bosch hat erneute Zweifel

Eigentlich wollte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...