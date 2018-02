Berlin (ots) - Hohe Qualität, Zuverlässigkeit und jede Menge positive Kundenbewertungen: Wer diese Kriterien mit Bravour meisterte, zählt ab sofort zu den Spitzenreitern der deutschen Lieferdienste. Bereits zum vierten Mal kürt Lieferheld.de die 500 besten Restaurants Deutschlands. Platz eins in diesem Jahr belegt Funa Sushi aus Berlin. Im bundesweiten Städtevergleich liegt die Hauptstadt mit fünf Platzierungen in den Top 10 klar vorn.



Berliner Sushi-Restaurant gewinnt Lieferkrone



Aus über 12.000 Partner-Restaurants wurden die Preisträger ermittelt. Dabei überzeugte Funa Sushi aus Berlin im Gesamt-Ranking mit dem besten Lieferangebot. Seit 2015 ist das Restaurant Lieferheld-Partner und gelangte bereits bei den letzten zwei Awards unter die Top 500. Jetzt hat sich Funa Sushi an der Spitze positioniert. "Wir freuen uns sehr, dass unsere Auswahl aus den beliebtesten Sushi-Gerichten zum bezahlbaren Preis so gut bei unseren Kunden ankommt. Der Lieferheld Award ist ein riesengroßes Kompliment", sagt Mehmet Cengiz Han Samutoglu, Inhaber von Funa Sushi. Die Plätze zwei und drei belegen Sushi Plus aus München und Pizza + Pasta aus Esslingen am Neckar. Im Vergleich zu letztem Jahr lösen zwei Sushi Lieferdienste die Vorjahressieger, beide Pizza-Restaurants, auf Platz eins und zwei ab. Waren im vergangenen Jahr noch sechs Pizzerien in den Top 10, sind es dieses Jahr nur noch zwei. Einzug gefunden haben vor allem asiatische Restaurants. Alle 500 Award-Gewinner tragen ab Januar für ein Jahr das Lieferheld Pokal-Icon auf der Plattform. Zusätzlich erhalten sie ein umfangreiches Gewinnerpaket, unter anderem mit einer Urkunde, Danke-Gutscheinkarten für die Kunden und Lieferutensilien im Award-Design.



Algorithmus ermittelt die Lieferhelden 2018



Neben den Gesamtsiegern werden außerdem die Gewinner in den Kategorien bester Pizza Lieferservice, bester Sushi Lieferservice sowie bester Burger Lieferservice und bester Newcomer ermittelt. Darüber hinaus werden regionale Sieger von Kiel bis München bestimmt. Dabei findet das Ranking auf Basis eines datenbasierten Qualitäts-Scores für das Jahr 2017 statt, der folgende Kriterien berücksichtigt:



Hohe Qualität: in Form von guten und zahlreichen Kundenbewertungen Zuverlässigkeit: durch zuverlässigen Service und eine pünktliche Lieferung Kundenzufriedenheit: mit einer hohen Wiederbestellrate



Ronald Schuurs, Geschäftsführer von Lieferheld: "Mit dem Lieferheld Award würdigen wir unsere wichtigsten Partner: die Restaurants. Durch hohe Standards stellen wir eine verlässliche Qualität der Lieferdienste sicher. Der Lieferheld Award ist somit ein zusätzliches Gütesiegel. Auf diese Weise bieten wir unseren Kunden die bestmögliche Orientierung, damit sie ausgezeichnetes Essen und besten Service in ihrer Region finden."



Die Preisträger des Lieferheld Award 2018:



Top 10 Deutschland Platz 1: Funa Sushi, Berlin Platz 2: Sushi Plus, München Platz 3: Pizza + Pasta, Esslingen am Neckar Platz 4: China Ecke Mauer, Berlin Platz 5: Habba Habba, Berlin Platz 6: Miyaki Sushi Lounge, Berlin Platz 7: Burgerrecht, Berlin Platz 8: Thai Son Express, Chemnitz Platz 9: Mr. Wasabi, Essen Platz 10: Happy Pizza, Gelsenkirchen



Top 3 Burger Deutschland Platz 1: Burgerrecht, Berlin Platz 2: Spare Rib Express, Nürnberg Platz 3: Burger2You, Dortmund



Top 3 Pizza Deutschland Platz 1: Pizza + Pasta, Esslingen am Neckar Platz 2: Happy Pizza, Gelsenkirchen Platz 3: Da Antonio Pizzeria, Fürth



Top 3 Sushi Deutschland Platz 1: Funa Sushi, Berlin Platz 2: Sushi Plus, München Platz 3: Miyaki Sushi Lounge, Berlin



Top 3 Newcomer Deutschland Platz 1: Burgerzimmer, Berlin Platz 2: Pizza Man, Mönchengladbach Platz 3: Pronto Pizza, Nürnberg



Über Lieferheld



Auf der Bestellplattform Lieferheld.de können Kunden online und via App Essen bei über 12.000 Partner-Restaurants in Deutschland bestellen. So einfach geht's: Adresse eingeben und gewünschtes Lieferrestaurant in der Nähe auswählen. Die Bestellung wird direkt übermittelt und bei Lieferung oder bequem per PayPal, Kreditkarte oder Sofortüberweisung bezahlt. Lieferheld.de wurde 2010 gegründet und ist eine Marke der Delivery Hero Germany GmbH. Seit 2011 ist das Unternehmen Teil der Delivery Hero AG, einem globalen Netzwerk von beliebten Lieferservice-Plattformen. Weltweit werden rund 6.000 Mitarbeiter in über 40 Ländern beschäftigt, davon etwa 1.000 im Firmensitz Berlin Mitte. Weitere Informationen finden Sie auf www.lieferheld.de.



