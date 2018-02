Die Krise der IT-Sparte der Deutschen Telekom, T-Systems, ist größer als bisher bekannt: Der Industriekonzern Thyssenkrupp storniert ein 700-Millionen-Euro-Projekt.

Wenn Geschäftskunden in die Bonner Konzernzentrale kommen, unterbricht Tim Höttges dafür sogar Vorstandssitzungen. 15 Minuten nimmt sich der Telekom-Chef an diesem nasskalten Dienstag im Januar Zeit, um im Foyer die ersten "IoT-Days" des Konzerns mit einem Grußwort zu eröffnen. "IoT" steht für das Internet der Dinge und damit für den größten Hoffnungsmarkt, den Höttges erobern will. Der Telekom-Boss, im dicken Rollkragenpullover unterwegs, präsentiert den 200 Gästen ein paar Ideen für innovative Mittelständler. Etwa, welche neuen Wartungsdienste der Fahrstuhlhersteller Kone im Programm hat, seit seine Aufzüge ans Internet angeschlossen sind. "Ich will nicht schuld sein, wenn Deutschland bei der Digitalisierung zurückfällt", sagt Höttges, bevor er zurück zu seinen Vorstandskollegen eilt. "Es ist schöner hier als da oben - bei all den Problemen, die wir zu lösen haben", schmeichelt der Hausherr den angereisten Firmenklienten noch.

Was Höttges mit "Problemen" meint, ist ein Geschäftsfeld, das seit Jahren einfach nicht genesen will: die Großkundensparte T-Systems. Die Telekom hat, wie Insider berichten, zum Jahreswechsel einen Großauftrag im Wert von 700 Millionen Euro mit dem Industriekonzern Thyssenkrupp verloren. Wie T-Systems danach wieder auf die Beine kommen kann, darum geht es auch in Höttges' Vorstandstermin an diesem Tag. Denn auch kleinere Kunden sind von der Telekom zunehmend enttäuscht. Der neue T-Systems-Chef Adel Al-Saleh, im Januar angetreten, soll jetzt kräftig aufräumen. Er ist Höttges' letzte Chance, T-Systems endlich wieder in die Spur zu bringen.

Dabei sollte auch die Geschäftskundensparte dazu beitragen, dass die Telekom unter Höttges wieder wächst und gedeiht. "Führend bei Geschäftskunden" sollte die IT-Sparte werden, gab Höttges schon bei seinem Amtsantritt im Januar 2014 aus. Der Umsatz solle jedes Jahr um drei Prozent und damit schneller als der Markt wachsen, versprach er den Investoren. Und T-Systems "erste Wahl" werden, wenn große und kleine Unternehmen den Sprung ins digitale Zeitalter wagen. Höttges träumte gar von einem "Wirtschaftswunder 4.0".

Zukunft fährt an T-Systems vorbei

Das ist für die Telekom ausgeblieben. Um fünf Prozent schmolzen die Erlöse im vergangenen Jahr bei T-Systems dahin. Auch um die Profitabilität steht es nicht gut: Der operative Gewinn sank um 20 Prozent. Für Höttges ist das doppelt schmerzhaft. Denn der Markt im Geschäft mit den Profikunden boomt.

Unternehmen aus allen Branchen stocken gerade ihre IT-Budgets mächtig auf. Und mit den 5G-Frequenzen, die noch in diesem Jahr versteigert werden sollen, entsteht bald ...

