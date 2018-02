Lange Zeit sah es gestern danach aus als ob der DAX sich wieder etwas erholen könnte. Am Nachmittag schrumpfte das Plus dann aber immer weiter zusammen. Bis er am Ende des Handelstages doch noch ins Minus rutschte und schließlich 0,06 Prozent schwächer schloss. Damit notiert er wieder unter 13.200 Punkten. Alles Weitere erfahren Sie hier von Maximilian Völkl von DER AKTIONÄR. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Maximilian Völkl im Gespräch mit Moderator Marco Uome. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen von Bedeutung sind. Sehen Sie den DAX-Check ab sofort immer live um 09:30 Uhr auf unserer Facebookseite oder auf unserer Homepage im Livestream.