Zürich (ots) - Die Exporte von Chemie Pharma Biotech stiegen im

Jahr 2017 auf CHF 98.5 Mrd. Der Anteil an allen Schweizer Exporten

blieb mit 44.7 % auf Vorjahresniveau. Damit bleibt Chemie Pharma

Biotech weiterhin die grösste Exportindustrie der Schweiz. Bei den

Pharmaexporten konnte der Anstieg vom Vorjahr nicht gehalten werden.

Mit einem Plus von CHF 3.4 Mrd. erhöhten sie sich dennoch auf CHF

83.8 Mrd. Die Exporte der anderen Sparten von Chemie Pharma Biotech

konnten mit 5.6% leicht zulegen und stiegen auf CHF 14.7 Mrd. Ihr

Anteil an den Ausfuhren von Chemie Pharma Biotech verharrt bei 15%.



Gegenüber dem Vorjahr wuchsen die Exporte der Sparten Chemie

Pharma Biotech um 4.5%. Diese Steigerung steht im Einklang mit den

schweizerischen Gesamtexporten, welche sich um das gleiche Niveau

(4.7%) steigerten und CHF 98.5 Mrd. erreichten. Mit 7.1% stiegen die

Importe etwas stärker auf CHF 46.7 Mrd. an. Der Exportüberschuss von

Chemie Pharma Biotech nahm damit gegenüber dem Vorjahr um 2.2% oder

CHF 1.1 Mrd. auf insgesamt CHF 51.8 Mrd. zu. 93.7% dieses

Überschusses wurden mit Pharma-Produkten erwirtschaftet.



Organische Erzeugnisse, Ätherische Öle, Riech- und Aromastoffe

legen zu



Die Ausfuhren von pharmazeutischen Produkten erreichten CHF 83.8

Mrd. Sie wuchsen gegenüber dem Vorjahr mit 4.3% deutlich schwächer

als im Vorjahr (+14.2%). Der Anteil der Life-Science-Produkte an den

Gesamtexporten von Chemie Pharma Biotech blieb bei 85.1% und somit

bei 38% der schweizerischen Gesamtexporte.



Mit einer Zunahme von 10.5% bzw. 4.3% konnten die organischen

Produkte und die ätherischen Öle, Riech- und Aromastoffe an Boden gut

machen. Die Pflanzenschutzmittel jedoch verloren weiter an Terrain

mit -17.5%. Die Ausfuhren aller anderen Produktegruppen konnten

deutlich zulegen.



USA legen als grösstes Abnehmerland zu, während Exporte in die EU

stagnieren



Die Exporte in die EU stagnierten und wuchsen gerade noch um 0.7%

auf CHF 49.4 Mrd. Dennoch blieb die EU mit der Hälfte aller Exporte

die weitaus wichtigste Abnehmerregion. In allen anderen Regionen der

Welt sind die Exporte angewachsen. Am stärksten legten sie um 10.1%

auf CHF 17.5 Mrd. nach Asien zu, gefolgt von den übrigen Regionen mit

8.2% auf CHF 3.1 Mrd., Nordamerika mit 8.0% auf CHF 21.9 Mrd. und

Lateinamerika mit 6.5% auf CHF 4.1 Mrd.



Die USA als grösstes Abnehmerland von Produkten aus Chemie Pharma

Biotech festigten ihre Position erneut mit einem Anstieg um 8.7%. Die

Exporte nach Deutschland, dem zweitwichtigsten Exportland,

stagnierten mit einem Plus von lediglich 0.5%. Mit einem

Exportvolumen von CHF 19.5 Mrd. liegen die USA nun deutlich vor

Deutschland mit CHF 15.3 Mrd. Drittgrösstes Abnehmerland war Italien

mit CHF 5.8 Mrd., während die Exporte nach Grossbritannien mit einer

Abnahme von -8.1% auf CHF 5.3 Mrd. auf den 4. Platz zurückfielen.

Fünfgrösstes Abnehmerland ist bereits China mit CHF 4.9 Mrd. und

einem Anstieg um 12.7%. Auch die anderen drei BRIC-Staaten konnten

gegenüber dem Vorjahr zulegen: Brasilien um 18.3%, Indien um 12.8%

und Russland um 6.1%. Während die Exportüberschüsse gegenüber den USA

von CHF 12.8 Mrd. im Vorjahr auf CHF 14.6 Mrd. stiegen, sanken sie

für Deutschland von CHF 4.4 Mrd. auf CHF 2.9 Mrd.



Im Pharmabereich nahmen die USA mit einer Steigerung um 9.6% und

einem Anteil von 21.4% nochmals an Bedeutung zu, während Deutschland

mit einer Abnahme von -0.9% und einem Anteil von 14.7%, an

Wichtigkeit einbüsste. Der drittgrösste Pharmaabnehmer ist Italien,

gefolgt von Grossbritannien. China ist mit einer Zunahme um 12.2% und

neu einem Anteil von 5.2% das fünftgrösste Pharmaabnehmerland.



EU weiterhin grösster Lieferant für Chemie Pharma Biotech



Keine Veränderung trat beim Anteil der Importe für Chemie Pharma

Biotech aus der EU ein. Er blieb mit 78.3% auf Vorjahresniveau und

die EU blieb damit auch weiterhin wichtigster Lieferant für

Rohstoffe, Halbfabrikate und Fertigprodukte. Mit einem Anteil von

26.5% war Deutschland an erster Stelle, gefolgt von Irland (14.9%),

den USA (10.5%) und Italien (8.9%).



