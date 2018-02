In unserem heutigen Interview durften wir unsere "Fünf-Fragen" an Herrn Dr. Dirk Markus, Vorstandsvorsitzender der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8), stellen.

Frage 1: Was sind die wichtigsten Ziele Ihres Unternehmens für die nächsten 12 Monate?

Die kontinuierliche Fortsetzung unseres profitablen Wachstumskurses. 2017 war das erfolgreichste Geschäftsjahr der Firmengeschichte. Hierdurch können wir auf der Hauptversammlung im Mai 2018 die Ausschüttung einer Dividende von 5,00 Euro je Aktie vorschlagen. Das entspricht aktuell einer Dividendenrendite von rund 9 Prozent. Um unsere Erfolgsgeschichte fortzusetzen, planen wir auch für das laufenden Jahr 6-8 Unternehmenskäufe und weitere Verkäufe. Wir befinden uns gegenwärtig auf beiden Seiten in fortgeschrittenen Verhandlungen. Die für 2018 zu erwartende anhaltend positive gesamtwirtschaftliche Entwicklung sollte die Restrukturierung und Wachstumsstrategie unserer derzeit 22 Töchter zusätzlich beflügeln und den Wert des AURELIUS Konzernes deutlich steigern.

Frage 2: Welchen Einfluss haben politische Entwicklungen auf Ihr Unternehmen? Was ist für Ihr Unternehmen die wesentlichste (egal ob positiv oder negativ)?

Politik und Wirtschaft sind untrennbar mit einander verbunden. Das bedeutet, politische Entscheidungen können gleichzeitig Chance und Risiko sein. Entscheidend ist es, durch Diversifikation die Risiken zu minimieren und durch breit aufgestellte Aktivitäten möglichst viele Opportunitäten zu nutzen. Die dementsprechende Marktpositionierung des AURELIUS Konzerns ist seit vielen Jahren einer der wichtigen Erfolgsgaranten. Unsere Töchter sind europaweit in den unterschiedlichsten Geschäftsbereichen aktiv. Wir schaffen Werte durch unsere Fähigkeit, komplexe Konzernabspaltungen und unzureichend ...

