Mit Abgastests an Menschen und Tieren hat das Lobbyinstitut EUGT das Image der Industrie weiter ramponiert. Womöglich war es auch Teil eines vermuteten Kartells. Das könnte für die Hersteller teuer werden.

Auf dem Klingelschild des unauffälligen Bürogebäudes an der Fritschestraße 35 im Berliner Stadtteil Charlottenburg steht noch EUGT. Dabei sei die "Europäische Forschungsvereinigung für Umwelt und Gesundheit im Transportsektor" (EUGT) schon vor etwa einem Jahr ausgezogen, berichtet die Dame am Empfang. Der Hinweis am Eingang ist eine der wenigen Spuren, die die im vergangenen Jahr aufgelöste Lobbyorganisation hinterlassen hat. Im Internet finden sich kaum noch Inhalte der Vereinigung, die VW, BMW, Daimler und Bosch 2007 gegründet hatten.

Dabei hatte die EUGT einen wichtigen Auftrag. Sie sollte Forschungsergebnisse beschaffen, die die Unschädlichkeit von Autoabgasen belegen. Dass sie dabei auch Affen und Menschen mit Emissionen traktierte, sorgt seit Tagen für öffentliche Empörung. Mit dem Ende der Organisation haben die zweifelhaften Versuche jedoch nichts zu tun. Brancheninsider berichten vielmehr, dass VW seine Partner zur Auflösung der EUGT gedrängt habe, um nicht ins Visier der Kartellbehörden zu geraten. Die Wettbewerbshüter, so die Befürchtung in Wolfsburg, könnten die gemeinsame Lobbyarbeit als Beleg für einen allzu engen Schulterschluss der Hersteller im Kampf gegen Umweltvorschriften sehen. Sollte sich diese Sicht durchsetzen, drohen den Autobauern hohe Geldbußen.

Die Tests an den Affen dagegen hielten die Hersteller offenbar für unbedenklich. Die EUGT hatte die Ergebnisse veröffentlicht und sogar im Untersuchungsausschuss des Bundestags zur Dieselaffäre vorgetragen. Um Einsicht zu demonstrieren, hat VW nun eilends seinen Cheflobbyisten Thomas Steg beurlaubt, auch Daimler hat einen Mitarbeiter freigestellt. Dass die Experimente den Kritikern der Konzerne nun als weiterer Beleg für deren ethische Verkommenheit dienen, kann das kaum verhindern.

Eine mögliche Kartellstrafe würde die Autobauer noch deutlich härter treffen als der abermalige Imageverlust. Bereits 2016 verdonnerte die EU-Kommission mehrere Lkw-Hersteller zu einer Rekordbuße von knapp drei Milliarden Euro, weil diese sich unter anderem über "Zeitpläne für die Einführung von Emissionssenkungstechnologien" abgesprochen hatten. In weiteren, bereits seit 2016 laufenden Ermittlungen der Brüsseler Wettbewerbshüter, soll es auch um den Kampf gegen Umweltauflagen gehen. VW, BMW und Daimler wollen Fragen zu möglichen Kartellverstößen nicht kommentieren.

Die Historie der EUGT liefert zumindest Hinweise darauf, dass den Autoherstellern größeres Ungemach drohen könnte. Die Geschichte beginnt 2003, vier Jahre vor der EUGT-Gründung. Da will sich der deutsche Ableger des US-Autobauers Ford als besonders sauberer Anbieter von Dieselautos profilieren. Um den Ausstoß von schädlichem Ruß zu minimieren, tut er sich mit dem damals bei der Filtertechnologie führenden französischem Hersteller Peugeot zusammen.

Die Initiative entzückt sogar die autokritische Deutsche Umwelthilfe (DUH). Sie sucht das Gespräch mit dem Hersteller, will ihn als leuchtendes Beispiel gegen die deutschen Autobauer herausstellen, die sich dem Rußfilter allesamt verweigern. Die DUH informiert Ford darüber, dass sie im Februar 2003 eine Pressekonferenz plant. Auf der will sie die deutschen Hersteller wegen ihrer Verweigerung gegenüber dem Rußfilter mit roten Karten bedenken. Der französische Peugeot-Hersteller PSA soll eine grüne Karte bekommen. Ford, allein schon wegen seiner Pläne, eine gelbe. "Ford war darüber im Voraus informiert und wirklich happy", erinnert sich DUH-Chef Jürgen Resch heute.

"Ford wollte plötzlich lieber eine rote Karte haben"

Beim Pressetermin lobt Resch Ford denn auch dafür, dass der Hersteller die "koordinierte Blockadefront gegen den Dieselrußfilter aufbricht". Doch wenig später meldet sich ein Mitarbeiter aus dem Vorstand von Ford beim DUH-Chef. "Ford wollte plötzlich lieber eine rote Karte haben", sagt Resch. Die im Verband der Automobilindustrie (VDA) tonangebenden Hersteller VW, Daimler und BMW seien empört, "das Tischtuch beim VDA in Frankfurt ist zerschnitten", soll der Anrufer gesagt haben. Um die Wogen ...

