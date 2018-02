Zürich - Die Vorgaben aus Übersee waren zuvor positiv ausgefallen. In den meisten Ländern Asiens und den USA schlossen die Märkte im Plus. Wie erwartet tastete die US-Notenbank den Leitzins anlässlich der letzten Sitzung unter Führung von Janet Yellen nicht an. Dafür verfestigte das Fed die Zinserhöhungserwartungen für den März. Von Konjunkturseite her könnten am Donnerstag Impulse von der Veröffentlichung verschiedener Januar-PMI-Werte kommen. Bereits publiziert wurde derjenige für die Schweiz, der nahe an seinem historischen Höchststand notiert.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 09.30 Uhr 0,84% höher bei 9'413,63 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewinnt 0,88% auf 1'545,33 Zähler während der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,86% auf 10'829,96 Punkte steigt. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren alle im Plus.

Klar im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen heute Roche GS (+0,8%), die etwa mit dem Gesamtmarkt tendieren. Am Morgen hatte der Basler Pharmakonzern seine Zahlen für das Geschäftsjahr 2017 publiziert. Umsatz und Kern-Ergebnis sind im Gleichschritt im mittleren einstelligen Prozentbereich gestiegen, die Dividende ...

