Per Aufsichtsratsbeschluss vom 22. Januar 2018 wurde Mag. Beate Wolf in den Vorstand der Valida Vorsorgekasse, Valida Plus AG, berufen. Sie wird ihre Funktion am 16. Februar 2018 antreten und damit auf Stefan Teufer folgen, der sich im Oktober 2018 nach langjähriger erfolgreicher beruflicher Tätigkeit in den Ruhestand verabschieden wird. Sie wird künftig - in der Nachfolge von Herrn Teufer - für die Unternehmensbereiche Operative Abwicklung (Kundenservice), IT-Management, Finanzen, Risikomanagement...

