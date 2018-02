Mladá Boleslav (ots) -



- Neue Hybridstudie von SKODA führt SUV-Formensprache der Marke konsequent fort - Großzügige Proportionen und dreidimensionale Flächen prägen Exterieur des Prototypen - Großes Farbdisplay und eindrucksvolle Lichteffekte bestimmen das Design im Innenraum - Urban Crossover soll als drittes Serienmodell neues Segment erobern - Erweiterung des Modellangebots im stark wachsenden SUV-Segment ist zentraler Eckpfeiler der SKODA Strategie 2025



Mit der Hybridstudie SKODA VISION X bietet der tschechische Automobilhersteller einen Ausblick auf die weitere Entwicklung der Modellpalette. Das Konzept des Urban Crossovers überträgt die charakteristischen Merkmale der erfolgreichen SKODA SUV-Modelle in ein weiteres Fahrzeugsegment. Die SKODA VISION X feiert Weltpremiere auf dem internationalen Autosalon 2018 in Genf.



Mit kompakten Proportionen präsentiert sich die SKODA VISION X als ideale Begleiterin für einen aktiven, urbanen Lifestyle. Präzise Linien und klare Oberflächenkonturen prägen das Exterieur und unterstreichen den dynamischen Charakter der in ,FlexGreen' lackierten Hybridstudie. Ein Dach in der Kontrastfarbe Anthrazit setzt sportive Akzente. Außerdem sorgen markante Stoßfänger, kraftvolle Seitenschweller, ein großes Panoramaglasdach sowie 20-Zoll-Leichtmetallräder für einen kraftvollen Auftritt. Die Inspiration für das geschärfte Design lieferte das traditionelle tschechische Glaskunsthandwerk.



Eine grundlegend neue Designsprache bestimmt das Interieur der SKODA VISION X. Die breite, ergonomisch konturierte Armaturentafel mit freistehendem Farbdisplay dominiert den optischen Eindruck im Innenraum. Über den Bildschirm lassen sich die Infotainment- und Konnektivitätsdienste schnell und intuitiv bedienen. Beleuchtete Elemente aus geschliffenem Kristallglas sorgen in Zusammenspiel mit dem Farbdisplay für stimmungsvolle Lichteffekte.



Mit der SKODA VISION X präsentiert der tschechische Automobilhersteller seine Vision eines modernen Crossovers. Mit der Ergänzung der erfolgreichen SUV-Familie um ein drittes Modell möchte SKODA neue Zielgruppen erschließen und für die Marke begeistern. Die Erweiterung des Modellangebots mit Fokus auf dem stark wachsenden SUV-Segment ist ein zentraler Eckpfeiler der SKODA Strategie 2025. Bis zum Jahr 2025 wird SKODA AUTO neben rein elektrisch angetriebenen Automobilen auch Plug-in-Hybridfahrzeuge im Programm haben. Dann soll jedes vierte weltweit ausgelieferte Automobil der Marke über einen Plug-in-Hybrid- oder einen reinen Elektroantrieb verfügen.



