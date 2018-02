Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Börsen in Europa sind mit Aufschlägen in den Handel am Donnerstag gestartet. Vor allem gute Vorgaben aus Asien bringen die Käufer an die Börse zurück. Ansonsten hat die US-Notenbanksitzung kaum Neues für die Finanzmärkte geliefert. An den Anleihenmärkten sieht es aktuell weiter danach aus, dass die Zinsen steigen und die Kurse der Anleihen fallen. Die Impulse für die Einzelwerte liefert einmal mehr die Berichtssaison. In diesem Umfeld legt der DAX um 0,7 Prozent auf 13.279 Punkte zu, der Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,7 Prozent auf 3.633 Punkte.

Die Kommentare zur letzten Fed-Sitzung unter der Leitung von Janet Yellen gehen durchweg in die gleiche Richtung. "Die letzte Sitzung mit Yellen als FOMC-Mitglied und Vorsitzende der Notenbank war ein relativ unbedeutendes Ereignis", heißt es von Lee Ferridge, Leiter Multi Asset Strategy für Nordamerika bei State Street Global Markets. Die Fed beließ die Leitzinsen, das Programm zur Bilanzverkürzung und ihr nach der Sitzung veröffentlichtes Statement unverändert. Mittlerweile sei eine Leitzinserhöhung im März an den Finanzmärkten mit einer Wahrscheinlichkeit von 85 Prozent eingepreist.

Eine kleine Änderung hat es nach Aussage von Marvin Loh, Marktstratege bei BNY Mellon, gegeben. Was die Inflation betrifft, so hat der FOMC seine Sichtweise dahingehend geändert, dass diese in diesem Jahr ansteigen und sich mittelfristig um das 2-Prozent-Ziel stabilisieren wird. Dies ersetzt die Aussage, dass die Inflation kurzfristig unter der Marke von 2 Prozent bleibe, sich aber mittelfristig noch verbessern werde.

An den Anleihemärkten hat sich am Bild der vergangenen Tage nichts geändert. US-Staatsanleihen werden weiter verkauft und die Renditen steigen. So rentieren die US-Treasuries inzwischen bei 2,74 Prozent, dies ist der höchste Stand seit 2014. Die Renditen der zehnjährigen Bundesanleihen steigen aktuell um 3 Basispunkte auf 0,72 Prozent.

Daimler zahlt höhere Dividende

Die Daimler-Aktie zeigt sich nach den Zahlen volatil. Nach anfänglichen Verlusten sprang der Kurs leicht ins Plus, verliert aktuell aber wieder 0,9 Prozent. Daimler hat im Schlussquartal von einem guten Lkw-Geschäft profitiert und den Gewinn deutlich erhöht. Gegenwind gab es für den DAX-Konzern allerdings im margenstarken Autogeschäft, wo das Ergebnis wie erwartet etwas sank. Der Gewinn kletterte sowohl in den drei Monaten als auch im Gesamtjahr deutlich überproportional zum Umsatz. Daran will der Konzern in diesem Jahr auch die Aktionäre mit einer Rekorddividende beteiligen.

Siemens zahlt einen Tag nach der Hauptversammlung an die Aktionäre einen Dividende von 3,70 Euro.

Im MDAX stehen Schaeffler unter Druck. Der Kurs fällt um 9,1 Prozent. Das EBIT liegt deutlich unter den Erwartungen. Als negativ bewertet wird der Ausblick auf die EBIT-Marge und auf den Free-Cash-Flow, der laut Schaeffler zurückgehen wird. "Das kommt einem Profit-Warning gleich", sagt ein Händler.

Novo Nordisk geraten nach ihren Quartalszahlen stark unter Druck. Der Kurs verliert im frühen Handel 4,3 Prozent. "Der Gewinn hat die Erwartungen verfehlt", sagt ein Händler. Der Ausblick sei mau, die Perspektiven für das US-Geschäft zudem unklar.

Von einer positiven Überraschung spricht ein Marktteilnehmer mit Blick auf BBVA. Die Aktie legt um 0,7 Prozent zu. Das Unternehmen hat das vierte Quartal mit einem Nettogewinn von 70 Millionen Euro abgeschlossen. Der Markt habe aber einen Verlust von 143 Millionen Euro erwartet.

Zu weiteren Gewinnmitnahmen kommt es bei Siltronic, die Aktie verliert 5,1 Prozent. "Die Zahlen liegen zwar überwiegend im Rahmen der Erwartungen", so ein Händler. Der Ausblick sei aber eher mau. "Siltronic ist sehr stark abhängig vom US-Geschäft, von daher ist eine gewisse Vorsicht angebracht", so ein Händler. Siltronic rechnet für dieses Jahr mit negativen Währungseffekten von rund 100 Millionen Euro auf den Umsatz.

Die Aktie von SLM Solution bricht um 7 Prozent ein. Im Handel wird auf den Ausblick des Unternehmens verwiesen. Für 2018 rechnet SLM Solution mit einem Umsatz in Höhe von rund 125 Millionen Euro, dies liegt rund 15 Prozent unterhalb der Markterwartung. Schon 2017 konnte der erwartete Umsatz im Bereich von 80 bis 85 Millionen Euro nicht überzeugen.

Positiv beurteilt ein Händler dagegen die Perspektiven der Software AG. Wie das Unternehmen mitteilte, bestellte der Aufsichtsrat Sanjay Brahmawar mit Wirkung zum 1. August für fünf Jahre zum neuen Vorstandsvorsitzenden. "Brahmawar ist ausgewiesener Experte für das Internet der Dinge", sagt ein Händler. "Damit gibt das Unternehmen die richtige Message", ergänzt er. Die Aktie legt um 2 Prozent zu.

Freenet fallen dagegen um 2,2 Prozent. Sie leiden darunter, dass die Analysten der UBS die Aktie zum Verkauf empfehlen.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.632,72 0,65 23,43 3,67 Stoxx-50 3.228,73 0,51 16,46 1,60 DAX 13.278,94 0,68 89,46 2,80 MDAX 26.981,06 0,58 156,39 2,98 TecDAX 2.666,82 0,67 17,74 5,45 SDAX 12.375,97 0,35 42,92 4,11 FTSE 7.550,48 0,22 16,93 -2,01 CAC 5.526,71 0,82 44,79 4,03 Bund-Future 158,40 -0,29 -2,09 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:04 Mi, 18:10 % YTD EUR/USD 1,2434 +0,18% 1,2397 1,2433 +3,5% EUR/JPY 136,17 +0,46% 135,74 135,86 +0,7% EUR/CHF 1,1582 +0,17% 1,1570 1,1582 -1,1% EUR/GBP 0,8726 -0,18% 0,8745 1,1418 -1,9% USD/JPY 109,52 +0,28% 109,52 109,27 -2,8% GBP/USD 1,4249 +0,36% 1,4175 1,4193 +5,5% Bitcoin BTC/USD 9.815,61 -2,10% 10.046,46 9.964,01 -31,66 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,93 64,73 +0,3% 0,20 +7,4% Brent/ICE 69,00 68,89 +0,2% 0,11 +4,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.340,49 1.344,65 -0,3% -4,17 +2,9% Silber (Spot) 17,27 17,32 -0,3% -0,05 +2,0% Platin (Spot) 994,15 1.001,85 -0,8% -7,70 +7,0% Kupfer-Future 3,19 3,20 -0,1% -0,00 -3,2% ===

