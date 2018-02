Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-02-01 / 10:01 Die Online-Beratungsplattform *www.yourXpert.de*, die bereits seit Jahren eine Vorreiterrolleim *Legaltech*-Markt in Deutschland einnimmt, wurde auch 2017 wieder *mehrfach ausgezeichnet*. Das 2011 gegründete Unternehmen um die Geschäftsführer Stefan Schütt und Bernhard Finkbeiner, der ebenfalls Gründer des erfolgreichen Haushaltsportals Frag-Mutti.de ist, wurde Anfang des Jahres in einem *n-tv-Test* von Online-Rechtsberatungen *Testsieger *im Bereich Datensicherheit und Internetauftritt. Im Oktober belegte yourXpert in Deutschlands größtem Service-Ranking den 1. Platz und wurde von der ServiceValue GmbH im Bereich Online Rechtsberatung zum *Service-Champion* gekürt. Zum Jahreswechsel stellte *Stiftung Warentest* die Ergebnisse einer umfassenden Prüfung von Online-Rechtsberatungs-Plattformen vor, bei welcher yourXpert hervorragend abschnitt. *n-tv-Testsieger* Im n-tv-Ranking von Online-Rechtsberatungen ist yourXpert im Bereich Datensicherheit und Internetauftritt als Testsieger hervorgegangen. Neben yourXpert wurden vom Deutschen Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG im Auftrag von n-tv sieben weitere Online-Rechtsberatungen geprüft. Bis auf yourXpert und einen weiteren Anbieter schnitten alle Online-Plattformen nur mit befriedigend oder ausreichend ab. Eine besondere Stärke von yourXpert sei, laut dem n-tv Test, dessen Internetpräsenz: "Der Internetauftritt ist der im Test beste, unter anderem aufgrund umfangreicher Kontaktangaben und der Beachtung aktueller Sicherheitsstandards zum Schutz persönlicher Daten." *Service-Champion* In Deutschlands größtem Ranking zum erlebten Kundenservice wurde yourXpert Branchensieger und erhielt den Titel _Service-Champion_. Durchgeführt wird das jährliche Ranking von den Kooperationspartnern DIE WELT, Goethe-Universität Frankfurt am Main und ServiceValue. Der Test hat insgesamt acht Online-Rechtsberatungs-Plattformen unter die Lupe genommen, von denen nur yourXpert mehr als 58% des Serviceerlebnis-Index erreichte. Hierbei wird gemessen, wie viele Kunden in den letzten drei Jahren beim jeweiligen Unternehmen einen sehr guten Kundenservice erlebt haben. Mit 59,2% Serviceerlebnis-Wert für Online-Rechtsberatung liegt yourXpert damit deutlich über den derzeit durchschnittlichen 51,0% der Branche. *Stiftung Warentest* Mithilfe von fünf Testfragen aus verschiedenen Rechtsbereichen wurden im September 2017 die sieben meistbesuchten Online-Rechtsberatungs-Plattformen von Stiftung Warentest einer Prüfung unterzogen. Das Ergebnis, bei welchem yourXpert durch kompetente Beratung, Datensicherheit und benutzerfreundliche Bedienung hervorragend abschnitt, wurde in der Finanztest-Ausgabe 01/2018 veröffentlicht. Das Fazit von Stiftung Warentest: "Internetnutzer finden hier schnellen individuellen Rechtsrat." Das yourXpert-Team rund um Stefan Schütt freut sich: "Die Auszeichnungen bestätigen die hohe Qualität unseres Portals. So haben Datensicherheit, Beratungsqualität, benutzerfreundliche Bedienung sowie individuelle Beratung durch unseren Kundenservice bei yourXpert höchsten Stellenwert. Wir freuen uns, dass sich dies auch in den Testergebnissen von ServiceValue, n-tv und Stiftung Warentest widerspiegelt." *Über die yourXpert GmbH* Die yourXpert GmbH ist Betreiber der gleichnamigen Online-Beratungsplattform die via Mail, Chat oder Telefon, Beratung von Experten unterschiedlicher Fachbereiche (u. a. Rechtsberatung und Steuerberatung) anbietet. Das Freiburger Legal Tech-Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt die Digitalisierung der Beratungsbranche voranzutreiben und insbesondere den Rechtsmarkt durch mehr Transparenz und Effizienz nachhaltig zu verändern. *Weitere Informationen sind unter *www.yourXpert.de [1] *zu finden. * *Pressekontakt* Sabine von Klahr yourXpert GmbH Tel.: 0761 21 609 789-0 presse@yourxpert.de www.yourxpert.de Friedrichring 40 *79098 Freiburg* Ende der Pressemitteilung Zusatzmaterial zur Meldung: Bild: http://newsfeed2.eqs.com/yourxpert/643115.html [2] Bildunterschrift: Das yourXpert-Gründerteam: Bernhard Finkbeiner, Stefan Schütt, Veit Johanning Emittent/Herausgeber: yourXpert GmbH Schlagwort(e): Dienstleistungen 2018-02-01 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 643115 2018-02-01 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=16f388c8c5c7d0f2826803009d1e9987&application_id=643115&site_id=vwd&application_name=news 2: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=42b8d7c81071544228fb5f377407148b&application_id=643115&site_id=vwd&application_name=news

