LONDON (Dow Jones)--Glencore hat im abgelaufenen Geschäftsjahr fast durch die Bank weniger Rohstoffe hervorgebracht. Das Wetter, Verkäufe von Unternehmensteilen und Wartungsarbeiten trugen dazu bei.

Die Kupferproduktion sank im Gesamtjahr 2017 um 8 Prozent auf 1,3 Millionen Tonnen. Der Konzern begründete dies mit Wartungsarbeiten an den Schmelzöfen, einem Mangel an Schwefelsäure und dem teilweisen Verkauf der Ernest-Henry-Mine in Australien. Im Schlussquartal holte Glencore mit einem Anstieg der Produktionsmenge um ein Fünftel einiges wieder auf, weil einige der Belastungsfaktoren sich bis dahin erledigt hatten.

Die Nickelproduktion sank um 5 Prozent auf 109.100 Tonnen, Zink blieb stabil bei 1,1 Millionen Tonnen. Die Kohleförderung ging um 3 Prozent auf 121 Millionen Tonnen zurück.

Einen regelrechten Einbruch um knapp ein Fünftel auf 5,1 Millionen Barrel gab es beim Öl. Glencore verwies auf die niedrigen Ölpreise. Diese hätten dazu geführt, dass die Entwicklung von Ölfeldern nicht weiterging.

