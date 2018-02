MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Boom der Chipbranche hat dem Hersteller von Halbleiter-Wafern Siltronic einen starken Jahresabschluss beschert. Umsatz und Gewinn legten 2017 deutlich zu, wie das Unternehmen am Donnerstag in München auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Für das neue Jahr bleiben die Münchener zwar grundsätzlich optimistisch, rechnen aber mit Gegenwind durch den starken Euro.

Bei den Anlegern kam das nicht gut an. Sie machten nach der Kursrally der vergangenen Monate weiter Kasse. Die Papiere fielen am Vormittag um 4,08 Prozent auf 128,05 Euro. Mitte Januar hatten sie noch ein Rekordhoch von 145,40 Euro erreicht. Im Sog gut laufender Geschäfte dank des Chip-Booms hatten die Aktien 2017 mit einem Plus von etwa 175 Prozent zu den Favoriten im Technologiewerte-Index TecDax gezählt. 2018 summiert sich das Plus trotz des jüngsten Rückschlags auf rund 5,5 Prozent.

Der Umsatz wuchs laut Unternehmensangaben in den letzten drei Monaten 2017 im Vergleich zum Vorquartal um rund 6,5 Prozent auf 328 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr ergab sich damit ein Anstieg von 26 Prozent auf etwa 1,18 Milliarden Euro. Das war ein Tick mehr als das Unternehmen in Aussicht gestellt hatte.

Als Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) blieben im Gesamtjahr 353 Millionen Euro übrig nach 146 Millionen Euro im Vorjahr. Die Ebitda-Marge erreichte damit 30 Prozent. Hier hatte das Unternehmen mindestens 29 Prozent angepeilt.

Für 2018 ist das TecDax-Unternehmen, an dem der Chemiekonzern Wacker noch rund 31 Prozent hält, zuversichtlich, rechnet aber mit Gegenwind durch den starken Euro. Bei einem Wechselkurs von 1,25 US-Dollar je Euro und einem Wechselkurs von 135 japanischen Yen je Euro würden der Umsatz mit 100 Millionen Euro und das Ebitda mit rund 60 Millionen belastet werden, hieß es laut Mitteilung.

Trotz der negativen Währungseffekte rechnet Siltronic mit einem Umsatzwachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich. Die Nachfrage nach Wafern sei weiterhin hoch und die Preise dürften weiter steigen. Trotz des Gegenwinds durch den Euro sei der Ausblick solide, schrieb Analyst Achal Sultania von der schweizerischen Bank Credit Suisse in einer ersten Einschätzung. Absatz- und Preistrends seien positiv./mis/she/das

ISIN DE000WCH8881 DE000WAF3001

AXC0126 2018-02-01/10:33