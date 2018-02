SAP-Calls mit 80%-Chance bei Kurserholung auf 95 EUR

Kurzfristig reagierte der Kurs der SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600) negativ auf die am 30.1.18 veröffentlichten Zahlen für das vierte Quartal 2017. Im weiteren Verlauf des Handelstages konnte sich der Aktienkurs allerdings wieder von seinen Tagestiefstständen nach oben hin absetzen. Nach der Bekanntgabe der Zahlen veröffentlichten nahezu alle namhaften Analysehäuser ihre Meinung über die zukünftige Geschäftsentwicklung des Softwarekonzerns. Wegen der soliden Fundamentaldaten und der geplanten Erhöhung der Margen bestätigten die Experten mit Kurszielen von bis zu 117 Euro ihre Kauf- oder Haltempfehlungen für die SAP-Aktie.

Wenn sich die SAP-Aktie, die am 1.2.18 mit einem Plus von bis zu einem Prozent in den Handelstag startete (um den Gewinn danach wieder abzugeben) im nächsten Monat zumindest wieder auf das Niveau von 95 Euro erholt, dann werden risikobereite Anleger mit Long-Hebelprodukten hohe Renditechancen vorfinden.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 93 Euro

Der Société Générale-Call-Optionsschein auf die SAP-Aktie mit Basispreis bei 93 Euro, Bewertungstag 14.4.18, BV 0,1, ISIN: DE000SC83UX9, wurde beim Aktienkurs von 91,31 Euro mit 0,20 - 0,21 Euro gehandelt.

Erreicht die SAP-Aktie im Verlauf des kommenden Monats die Marke von 95 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf 0,34 Euro (+62 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 87,065067 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die SAP-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 87,065067 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HU75Q66, wurde beim Aktienkurs von 91,31 Euro mit 0,43 - 0,44 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der SAP-Aktie auf 95 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,79 Euro (+80 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 85,25 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die SAP-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 85,25 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MF1PQU8, wurde beim Aktienkurs von 91,31 Euro mit 0,63 - 0,64 Euro quotiert.

Wenn sich die SAP-Aktie in nächster Zeit auf 95 Euro erholt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,97 Euro (+52 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von SAP-Aktien oder von Hebelprodukten auf SAP-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de