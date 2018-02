Düsseldorf - Die US-Notenbank ließ auf ihrer gestrigen Sitzung keine Zweifel daran aufkommen, dass man sich bezüglich der Konjunktur derzeit keine großen Sorgen macht, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Die FED-Funds-Rate sei zwar unverändert bei 1,25% bis 1,5% geblieben, die FED führe aber in ihrem nach der Sitzung veröffentlichen Statement an, dass man mit Blick auf die kommenden Monate ein Anziehen der Inflation erwarte. Zum Vergleich: Im Dezember hätten die Währungshüter noch unterstellt, dass die Inflation kurzfristig unter der 2%-Marke verharre. Insofern steuere die Notenbank auf ihre nächste Zinserhöhung zu, die auf ihrer Sitzung im März erfolgen dürfte. Dieser Schritt werde an den Kapitalmärkten bereits mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eingepreist. Insgesamt gehe die FED von einer weiter graduell anziehenden FED Funds-Rate aus.

Den vollständigen Artikel lesen ...