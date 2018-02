Und am Ende folgt die Zwangsversteigerung: so heißt es oftmals bei Erben und Eheleuten nach festgefahrenen Streitigkeiten, bei denen eine der Parteien nicht ausziehen will. Eine weitere Tendenz wird ebenfalls sichtbar.

Im vergangenen Jahr sind in Deutschland rund 26.000 Immobilien unter den Hammer gekommen. Hintergrund der Zwangsversteigerungen seien zunehmend festgefahrene Streitigkeiten zwischen Erben oder geschiedenen Eheleuten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...