Bertelsmann will seinen Fokus wieder stärker auf die Themen Medien und Bildung legen und erwägt den Teilverkauf von Arvato.

Das Gütersloher Medienunternehmen Bertelsmann will sich von einer seiner stärksten Sparten trennen: Aufsichtsrat und Vorstand haben am Mittwoch beschlossen, den Verkaufsprozess für einen Teilbereich des Dienstleisters Arvato einzuleiten. Die Prüfung schließe Partnerschaften sowie den kompletten oder auch teilweisen Verkauf ein, heißt es in einer Mitteilung.

Dabei handelt es sich um die Arvato-Sparte CRM (Customer Relationship Management), bei der etwa 36.000 Mitarbeiter beschäftigt ...

