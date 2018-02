Die UOB Group Analysten gehen davon aus, dass das Paar in den nächsten Wochen wahrscheinlich in einer Range gehandelt wird. EUR/USD technische Analyse "Wir haben seit letztem Freitag (26. Januar) unsere Meinung nicht geändert. Die Rallye des Euro legt eine Pause ein und wir rechnen in den nächsten Tagen mit einer Konsolidierung. Im Einklang mit unseren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...