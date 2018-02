Von Dominic Chopping

BARCELONA (Dow Jones)--Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk A/S hat im vierten Quartal weniger verdient als erwartet. Wegen der derzeit ungünstigen Wechselkurse der dänischen Kronen gab das Unternehmen zudem einen enttäuschenden Ausblick auf das laufende Jahr. Die Aktie fällt um 4,2 Prozent auf 319,40 Euro.

In den drei Monaten per Ende Dezember sank der Nettogewinn um 1 Prozent auf 8,25 Milliarden dänische Kronen (umgerechnet 1,11 Milliarden Euro) von 8,7 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Von Factset befragte Analysten hatten im Konsens mit 8,56 Milliarden Kronen gerechnet. Der Umsatz sank auf 27,99 Milliarden von 29,57 Milliarden Kronen und verfehlte damit ebenfalls die Analystenschätzung von 28,41 Milliarden.

Wachstum verzeichnete Novo Nordisk im größten Geschäftsbereich Diabetes & Adipositas, vor allem mit den Diabetes-Medikamenten Tresiba und Victoza sowie dem Schlankheitsmittel Saxenda. Die Biopharma-Sparte bekam dagegen die Konkurrenz durch ein Generikum ihrer Hormonersatztherapie Vagifem in den USA zu spüren.

Für 2018 erwartet Novo Nordisk in lokalen Währungen jetzt ein Umsatzwachstum von 2 bis 5 Prozent, der operative Gewinn soll in der Spanne von 1 bis 5 Prozent zulegen. Zuvor hatte Novo Nordisk bei Umsatz und operativem Gewinn ein Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt. Wegen der beträchtlichen Abwertung des US-Dollars dürfte der Anstieg in dänischen Kronen zudem jeweils deutlich geringer ausfallen als bislang erwartet, teilte das Unternehmen mit.

Die Aktionäre sollen eine Schlussdividende von 4,85 Kronen je Aktie erhalten, damit summiert sich die Ausschüttung im Gesamtjahr auf 7,85 Kronen und liegt um 3 Prozent über dem Vorjahr. Zudem will Novo Nordisk ein neues zwölfmonatiges Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 14 Milliarden Kronen auflegen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/jhe

(END) Dow Jones Newswires

February 01, 2018 04:27 ET (09:27 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.