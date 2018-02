BERLIN (Dow Jones)--Die Luft in deutschen Städten ist im vergangenen Jahr besser geworden. Wie das Umweltbundesamt (UBA) mitteilte, wurden noch in 70 Städten die Grenzwerte für die giftigen Stickoxide überschritten. Das sind 20 weniger als 2016.

"Die Entwicklung geht in die richtige Richtung", sagte UBA-Chefin Maria Krautzberger. Dennoch reichen die Fortschritte aus ihrer Sicht nicht aus. "Viele Einwohner sind also weiter zu viel gesundheitsschädlichem Stickstoffdioxid ausgesetzt", erklärte Krautzberger weiter.

Genau wie Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) spricht auch sie sich für den Einbau von zusätzlichen Harnstoff-Katalysatoren in der bestehenden Dieselflotte aus. Die Autoindustrie will das vermeiden, weil es Kosten in Milliardenhöhe verursachen würde. Stattdessen sollen die weitaus günstigeren Softwareupdates an der Motorensteuerung dafür sorgen, dass die Diesel weniger giftige Abgase in die Luft blasen.

1 Milliarde Euro für saubere Luft

Außerdem haben Bundesregierung und Autoindustrie ein Programm aufgelegt, das den Kommunen hilft, beispielsweise Elektro-Autos anzuschaffen, Busse nachzurüsten und das Angebot an öffentlichem Nahverkehr zu steigern. Für dieses Jahr sind dafür 1 Milliarde Euro eingeplant. Die Summe soll auch in den kommenden Jahren fließen.

Krautzberger bleibt dennoch skeptisch, ob die Anstrengungen ausreichen. "Wie vom Umweltbundesamt geschätzt, werden die Maßnahmen des Diesel-Gipfels mit Software-Updates und Umtauschprämien nicht ausreichen, um die Luft in den Städten so zu verbessern", meinte die Behördenleiterin.

Nach wie vor am schlechtesten ist die Luft in München und Stuttgart, wo die Grenzwerte immer noch um beinahe das Doppelte überschritten werden. Auf dem nächsten Rang folgt Köln. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig wird am 22. Februar darüber verhandeln, ob die Städte zum Gesundheitsschutz der Bürger Fahrverbote für Diesel verhängen müssen. Auch die EU-Kommission hält die Anstrengungen Deutschlands für nicht geeignet, um die seit 2010 gültigen Grenzwerte endlich einzuhalten.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 01, 2018 04:28 ET (09:28 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.