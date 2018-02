Berlin (ots) -



Der Tag der Praktikanten, die Leitkonferenz zum Thema Praktika in Deutschland, wird heute (1. Februar 2018) von ABSOLVENTA, PRAKTIKUM.INFO sowie CLEVIS Consult veranstaltet. Neben Fachvorträgen rund um das Thema Praktika wird auch die deutschlandweit größte Praktikantenstudie, der CLEVIS Praktikantenspiegel, vorgestellt. Außerdem werden die besten Arbeitgeber für Praktika laut Studie ausgezeichnet.



Zentrales Ergebnis der Studie: 82 Prozent der Praktikanten sind mit ihrem Job zufrieden, auch wenn sie sich eine bessere Aufgabengestaltung und weniger Überstunden wünschen. Im Fokus der jungen Zielgruppe steht es, Berufserfahrung zu sammeln, die Branche kennen zu lernen und einen Einblick darin zu erhalten, wie sie die Inhalte ihres Studiums praktisch anwenden kann. Des Weiteren kürt die Studie die besten Arbeitgeber für Praktika. Storck siegt vor Texas Instruments und Microsoft Deutschland.



Gesamtzufriedenheit mit Praktika leicht gesunken



82 Prozent der Befragten Praktikanten sind mit ihrem Praktikum zufrieden. Das sind sechs Prozent weniger als noch im Vorjahr. Ein möglicher Grund dafür: Die Anzahl derer, die in ihrem Praktikum Überstunden ableisten müssen, stieg innerhalb eines Jahres um vier Prozent auf insgesamt 45 Prozent. Doch es gibt auch positive Entwicklungen im Praktikantenmarkt. So stieg beispielsweise das durchschnittliche Monatsgehalt eines Praktikanten um 66 Euro auf durchschnittlich 1.098,67 Euro.



Diese und weitere Erkenntnisse liefert der CLEVIS Praktikantenspiegel 2018. In diesem Jahr stützt sich die Studie auf die Teilnahme von rund 5.200 Praktikanten. Jährlich untersucht CLEVIS Consult in Kooperation mit dem Karriere-Netzwerk ABSOLVENTA sowie dem Lehrstuhl für Marketing an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg wie Praktikanten ihr Praktikum bewerten. Vorgestellt wird die Studie auf dem jährlichen Tag der Praktikanten, welcher heute in Berlin stattfindet.



Storck vor Texas Instruments und Microsoft Deutschland



Die Nachwuchstalente bewerteten in der Befragung ihre Arbeitgeber auf einer Skala von 1 (sehr unzufrieden) bis 7 (sehr zufrieden). Im Schnitt wurden Arbeitgeber mit 5,71 bewertet. Sieger der Umfrage ist in diesem Jahr Storck mit einer durchschnittlichen Zufriedenheit von 6,65. Zweitplatziert ist Texas Instruments mit einem Wert von 6,28, gefolgt von Microsoft Deutschland mit einem Wert von 6,17.



Die Top-Ten der Praktikantenarbeitgeber in Deutschland:



1 Storck 2 Texas Instruments 3 Microsoft Deutschland 4 Porsche 5 Würth Industrie Service 6 Dr. Oetker 7 Roche in Deutschland 8 Freudenberg 9 Miele 10 Otto



Geld ist nicht alles - aber vieles



Seit Einführung des Mindestlohns kannten Praktikantengehälter nur eine Richtung: aufwärts. Seit Beginn der Studie im Jahr 2010 ist das Gehalt im Praktikum um beinahe 400 Euro gestiegen. Inzwischen sind rund 96 Prozent aller Praktika vergütet. Bei freiwilligen Praktika stehen die jungen Nachwuchskräfte mit durchschnittlich 1.239,75 Euro im Vergleich zu Pflichtpraktika aufgrund der Mindestlohnregelung finanziell besser da. Hier beträgt das Durchschnittsgehalt nur 940,13 Euro. Doch neben finanziellen Anreizen punkten Arbeitgeber auch mit anderweitigen Leistungen. So profitieren 75 Prozent der Praktikanten von regelmäßiger Betreuung durch ein Teammitglied, weitere 60 Prozent erhalten Zuschüsse und Vergünstigungen und rund 45 Prozent kommen in den Genuss von Fitness- und oder Freizeitangeboten. Rund ein Viertel der Praktikanten darf schon zu Beginn der beruflichen Laufbahn mit auf Dienstreise gehen.



Arbeitgeber erkennen Praktika als Mittel zur Mitarbeitergewinnung - schöpfen Potenzial aber nicht aus



Unter den befragten Personalern sehen 94 Prozent Praktika als wichtiges Instrument der Mitarbeitergewinnung und Nachwuchssicherung an. Trotzdem nutzen nur rund 17 Prozent der befragten Unternehmen ihr Alumni-Netzwerk, um die Talente systematisch an ihr Unternehmen zu binden. Hier verschenken Unternehmen wertvolles Potenzial, denn rund 40 Prozent der Unternehmen geben an, mittlere bis große Schwierigkeiten zu haben, ihre Stellen zu besetzen.



Über den Tag der Praktikanten



Wann? 1. Februar 2018, Einlass ab 11 Uhr Wo? Microsoft Berlin, Unter den Linden 17, 10117 Berlin



Über ABSOLVENTA



Die Absolventa GmbH beschäftigt rund 50 Mitarbeiter und hat ihr Büro im Herzen Berlins. ABSOLVENTA bietet ein Karriere-Netzwerk mit den Zielgruppen Schüler, Azubis, Studenten, Absolventen und Young Professionals. Es besteht aus der Jobbörse ABSOLVENTA, dem Trainee-Portal TRAINEE-GEFLÜSTER, der Praktikumsbörse PRAKTIKUM.INFO und dem Ausbildungsportal AZUBI.DE. Komplettiert wird das Angebot durch die Trainee-Auszeichnung für karrierefördernde und faire Trainee-Programme. Seit März 2015 gehört ABSOLVENTA zur FUNKE MEDIENGRUPPE. Im Mai 2017 ist die trendence Institut GmbH, Europas führendes Beratungs- und Marktforschungsunternehmen für Employer Branding und Personalmarketing, Teil der Absolventa GmbH geworden.



Über CLEVIS Consult



Die CLEVIS GmbH steht für deutschlandweit einzigartige Expertise in allen Fragen zum Thema Future Talents. In der größten deutschen Studienreihe mit Fokuszielgruppe Talente von morgen wurden bisher mehr als 45.000 Praktikanten und Werkstudenten zu ihren Einschätzungen der Arbeitgeberqualität und Arbeitgeberattraktivität befragt. Auf Basis von acht Jahren detaillierter Studienarbeit bietet die CLEVIS GmbH mit dem CLEVIS Praktikantenspiegel den deutschen Arbeitgebern die relevanten Antworten zum erfolgreichen Umgang mit der Generation Y, um die Talente von morgen schon heute für das eigene Unternehmen gewinnen zu können. Für Absolventen, angehende Praktikanten und Werkstudenten ist ein durch die CLEVIS GmbH verliehenes Arbeitgebersiegel zur unabhängigen, anerkannten Auszeichnung eines Top-Arbeitgeber geworden.



