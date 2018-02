Düsseldorf (ots) -



Bibby Financial Services, einer der weltweit größten bankenunabhängigen Anbieter von internationalen Factoringlösungen und damit verbundenen Dienstleistungen, blickt erneut auf ein wachstumsstarkes Jahr zurück. Das Unternehmen konnte 2017 das angekaufte Forderungsvolumen um 36 Prozent gegenüber dem Vorjahr steigern und wächst damit zum dritten Mal im Folge um mindestens 28 Prozent. Im Zuge des weiteren Wachstumsprozesses wird Bibby Financial Services im ersten Halbjahr 2018 neben der bestehenden Vertriebsniederlassung in Wiesbaden eine weitere in Hamburg eröffnen. Darüber hinaus sind Investitionen in die Verbesserung der Online-Portale für Kunden und Vermittler sowie White Label Partner geplant. Positiv entwickelte sich auch die Kundenzahl in Deutschland. In 2017 stieg diese Kennziffer um 13 Prozent.



Andreas Dehlzeit, Geschäftsführer Markt der Bibby Financial Services GmbH: "Wir blicken auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2017 zurück. Mit knapp 36 Prozent Wachstum beim angekauften Forderungsvolumen dürften wir zudem erneut stärker als der deutsche Gesamtmarkt gewachsen sein."



Bibby Financial Services erwartet auch im Jahr 2018 eine positive Marktentwicklung, trotz des anhaltenden Niedrigzinsumfelds. Einer aktuellen Studie von Bibby Financial Services zufolge ist gut ein Drittel (34 Prozent) der deutschen kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) von Zahlungsausfällen betroffen, die im Jahr 2017 mit durchschnittlich 44.000 EUR höher als in jedem anderen Markt lagen. Gleichzeitig nehmen die politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten weltweit zu.



Marko Dupor, Geschäftsführer Marktfolge, ordnet ein: "Der Absicherungsbedarf bei den hiesigen KMU nimmt aus unserer Sicht spürbar zu. Alternative Finanzierungsmöglichkeiten wie Factoring bieten Flexibilität und Sicherheit, beispielsweise im Exportbereich. Nach unserer Einschätzung nutzen derzeit immer noch weniger als 1 Prozent der deutschen KMU Factoring. Daher dürfte sich die positive Marktentwicklung der letzten Jahre über einen steigenden Bekanntheitsgrad und Akzeptanz von Factoring auch im Jahr 2018 fortsetzen."



Zudem geht im April der überarbeitete Webauftritt von Bibby Financial Services online. Die Website wird vor allem in Bezug auf Design und Nutzerfreundlichkeit optimiert. Im Fokus steht dabei die Überarbeitung des Kundenbereichs. Durch einfache Handhabung und schnelleren Zugriff auf wichtige Informationen soll die Zusammenarbeit für die Kunden des Factoring-Anbieters weiter erleichtert werden.



Über Bibby Financial Services



Bibby Financial Services ist einer der weltweit größten bankenunabhängigen Anbieter von internationalen Factoringlösungen und damit verbundenen Dienstleistungen. Mit einem Portfolio aus Full Service-, Inhouse- sowie Export-Factoring unterstützt das Unternehmen mit weltweit über 1.300 Mitarbeitern in 43 eigenständigen Niederlassungen in Europa, Nordamerika und Asien mehr als 10.000 Kunden. Rund 7.000 davon stammen aus dem Mittelstand (KMU), der Kernzielgruppe von Bibby Financial Services. Neben einer Verbesserung der Liquidität profitieren die Kunden von einer höheren finanziellen Flexibilität für weiteres Wachstum.



Die Branchenschwerpunkte von Bibby Financial Services liegen in den Bereichen Personalwesen und -vermittlung, Transport und Logistik, Medizintechnik, industrielle Fertigung sowie exportorientierten Unternehmen. Bibby Financial Services ist ein Tochterunternehmen des vor über 200 Jahren in Liverpool gegründeten Familienunternehmens Bibby Line Group. Die deutsche Niederlassung mit Hauptsitz in Düsseldorf ist Mitglied im Deutschen Factoring-Verband e.V.



