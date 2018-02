Gütersloh (ots) -



Rund 1,6 Mio. Frauen und Männer in Deutschland ziehen ihre Kinder alleine groß* - und immer mehr fühlen sich dadurch stark belastet und werden krank. Genau hier setzt das Bindungstraining "wir2" der Walter Blüchert Stiftung an. Es hilft Alleinerziehenden, Selbstvertrauen zurückzugewinnen und eine liebevolle Beziehung zu ihren Kindern zu pflegen. Mehr als 1.000 Mütter und Väter haben an dem wissenschaftlich bestätigten und für die Alleinerziehenden kostenlosen Programm bereits teilgenommen. Es ist bundesweit an mehr als 30 Standorten verfügbar - seit Kurzem auch in Kassel.



"Vielen Alleinerziehenden gelingt ein funktionierendes Familienleben, obwohl sie sich häufig überfordert fühlen und allein gelassen sind. Einer großen Zahl, Experten schätzen bis zur Hälfte, gelingt das aber nicht - und genau denen wollen wir mit 'wir2' helfen", so Prof. Dr. Gunter Thielen, Vorstandsvorsitzender der in Gütersloh ansässigen Walter Blüchert Stiftung.



"wir2" ist ein spezielles Angebot für alleinerziehende Mütter und Väter von Kindern im Vor- und Grundschulalter. Gemeinsam mit mehr als 20 Kooperationspartnern - von örtlichen Jugendämtern und Jobcentern über Familienzentren, Kitas, Kliniken und Krankenkassen bis hin zu Wohlfahrts-verbänden und Bürgerstiftungen - bietet die Walter Blüchert Stiftung das Programm bundesweit inzwischen an mehr als 30 Standorten an. In dem 20 Sitzungen umfassenden Training mit begleitender Kinderbetreuung können sich die Teilnehmer über Probleme austauschen und unter Anleitung zertifizierter Gruppenleiter/-innen lernen, belastende Alltagssituationen besser zu bewältigen. Dabei spielt die Vorbeugung von körperlichen und seelischen Erkrankungen eine wesentliche Rolle.



"Aus vielen Untersuchungen wissen wir, dass Alleinerziehende überdurchschnittlich häufig von Armut, aber auch von gesundheitlichen Problemen wie Sucht, Burn-out und Depression betroffen sind", erläutert der Arzt und Psychoanalytiker Prof. Dr. Matthias Franz von der Universitätsklinik Düsseldorf. Deswegen werden die Alleinerziehenden auch im Leitfaden Prävention des Spitzenverbandes der Gesetzlichen Krankenversicherungen und im neuen Präventionsgesetz ausdrücklich als wichtige Zielgruppe genannt. Franz, der das "wir2"-Programm entwickelt hat: "Nur rund 20 Prozent aller Trennungen verlaufen einigermaßen respektvoll, alle anderen mehr oder weniger strittig. Das hat gravierende Folgen für das Selbstwertgefühl der Betroffenen und den emotionalen Umgang mit ihren Kindern", so Franz. "'wir2' hilft ihnen, wieder Zugang zu ihren Gefühlen zu finden und dadurch auch besser auf die Bedürfnisse ihrer Kinder eingehen zu können."



"wir2" wirkt - wissenschaftlich bestätigt



Wissenschaftliche Studien bestätigen die Wirksamkeit des Programms: So zeigte sich bei den Teilnehmern ein statistisch signifikanter und nachhaltiger Rückgang psychosomatischer Beschwerden wie Depressionen und chronische Schmerzen. Auch kindliche Verhaltensauffälligkeiten nahmen deutlich ab. "wir2" erfüllt alle Qualitätskriterien eines modernen Präventionsprogramms im Bereich früher Familienhilfen und ist unter anderem in der höchsten Evidenzkategorie der Grünen Liste Prävention aufgeführt.



Auch Kassel bietet das Elterntraining künftig an



In Kassel soll das Elterntraining künftig in zwei Familienzentren der Stadt angeboten werden. Für das am vergangenen Freitag offiziell gestartete Pilotprojekt kooperiert die Stadt mit dem Verband der Ersatzkassen e. V., Landesvertretung Hessen, mit seinen Mitgliedskassen Techniker Krankenkasse (TK), BARMER, DAK-Gesundheit, Kaufmännische Krankenkasse - KKH, Handelskrankenkasse (hkk) und der HEK - Hanseatische Krankenkasse. Die genannten Ersatzkassen vertreten in Hessen fast die Hälfte aller gesetzlich Krankenversicherten. Im Kasseler Projekt findet die Förderung bundesweit erstmals auf Basis des im Jahr 2015 in Kraft getretenen Präventionsgesetzes statt. Dieses sieht als eine Maßnahme zur Gesundheitsförderung und Prävention unter anderem die Förderung von evaluierten Präventionsmaßnahmen für Alleinerziehenden im kommunalen Setting vor.



Weitere Kooperationspartner gesucht



"Wir freuen uns sehr, mit der Stadt Kassel und dem vdek weitere engagierte Partner für 'wir2' gewonnen zu haben", so Prof. Dr. Gunter Thielen anlässlich des offiziellen Projektstarts in der vergangenen Woche. "Jedes Jahr werden in Deutschland rund 160.000 Kinder zu Trennungskindern. Viele von ihnen leiden unter dieser familiären Situation. Der Bedarf ist also groß und ständig weiter steigend. Deswegen wollen wir 'wir2' weiter ausbauen und an möglichst vielen Standorten anbieten. Weitere Kooperationspartner zur Umsetzung dieses Plans sind uns daher herzlich willkommen."



* Die Zahl bezieht sich auf Alleinerziehende mit Kindern unter zehn Jahren



Weitere Informationen über das "wir2"-Bindungstraining: www.wir2-bindungstraining.de



Grüne Liste Prävention: http://www.gruene-liste-praevention.de/nano.cms/datenbank/programm/60



Über die Walter Blüchert Stiftung:



Die Walter Blüchert Stiftung hilft Menschen in Not dabei, ihr Potenzial zu entwickeln und erfolgreich am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Das Stiftungsengagement reicht von der Förderung und Begleitung von Grundschulkindern über erfolgreiches Übergangsmanagement durch Schul- und Ausbildungsmaßnahmen, Hilfe für junge Flüchtlinge und Alleinerziehende bis zur Einbeziehung von Senioren als Mentoren für junge Menschen. Alle Programme der Walter Blüchert Stiftung verfolgen das Ziel, Zuwendung zu geben und die Betroffenen in ihren Kompetenzen und ihrem Selbstvertrauen zu stärken. Sie sollen so in die Lage versetzt werden, System-Barrieren auch auf gesellschaftlicher Ebene zu überwinden - um sich selbst zu helfen, aber auch, um einen nachhaltigen Beitrag für Wirtschaft und Gemeinwohl leisten zu können.



