Der Bundestag entscheidet über eine Verlängerung des ausgesetzten Familiennachzugs für Flüchtlinge. Die Debatte im Parlament ist hitzig.

Auch wenn Deutschland noch auf der Suche nach einer neuen Regierung ist - der Bundestag hat die Geschäfte längst aufgenommen. In Berlin debattierten die Abgeordneten über eine Verlängerung des seit zwei Jahren ausgesetzten Familiennachzugs für Flüchtlinge. Dafür braucht es maßgeblich die Stimmen von Union und SPD, die sich in ihren Koalitionsverhandlungen zuvor auf einen Kompromiss geeinigt hatten. Nach Ablauf der Frist am 31. Juli 2018 soll das neue Gesetz greifen. Dafür kassieren die zukünftigen Koalitionspartner am Donnerstag im Parlament allerdings harte Kritik.

Beide Parteien haben sich in ihren Koalitionsverhandlungen darauf verständigt, dass auch Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus ab August wieder Angehörige nach Deutschland nachholen dürfen. Insgesamt dürfen aber höchstens 1000 Nachzügler pro Monat einreisen. Hinzu kommen Härtefälle nach einer im Grunde bereits existierenden Sonderregelung, bei der bisher aber unklar gewesen war, ob sie weiter gelten soll. Dazu ist ein weiteres Gesetz geplant. Union und SPD hatten dazu nach langer Diskussion und heftigem Ringen einen gemeinsamen Antrag eingebracht. Die neu beschlossene Regelung sorgte am Donnerstag im Bundestag für hitzige Debatten.

Das sagt der Bundesinnenminister

Innenminister Thomas de Maiziere sprach von einem klugen und ausgewogenen Kompromiss beim Familiennachzug. Ein Kontingent von 1000 Menschen im Monat überfordere die Integrationsfähigkeit der Gesellschaft nicht, sagt der CDU-Politiker. Die bestehende Härtefallregelung bleibe in Kraft und werde wie bisher angewendet. De Maizière betonte, die Vereinbarung stehe für Humanität und Verantwortung und verglich den Kompromiss mit der Einigung bei einem Tarifkonflikt.

So sieht es die SPD

Auch die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Eva Högl verwies darauf, ...

