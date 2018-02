Die kommende Speicherförderung für Österreich sorgt laut Batteriehersteller Sonnen bereits in den ersten Wochen des neuen Jahres für einen starken Anstieg der Nachfrage nach sonnenBatterien. Bereits im letzten Jahr konnte Sonnen seinen Umsatz in Österreich verdoppeln. Das Unternehmen ist seit 2011 im österreichischen Markt vertreten. Durch die Förderung in Österreich kann ein Investitionszuschuss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...