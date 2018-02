Bonn - Am US-Rentenmarkt zog die Rendite 10-jähriger Treasuries gestern bis zur FOMC-Zinsentscheidung auf 2,75% an, gab aber in der Folge wieder nach, berichten die Analysten von Postbank Research.Schlussendlich hätten 10-jährige Papiere mit 2,72% nahezu unverändert zu ihrem Niveau vom Vortag rentiert. Vor dem Hintergrund guter Arbeitsmarktdaten und eines geringer als im Vorfeld erwartet ausgefallenen Rücksetzers bei der EWU-Inflationsrate im Januar hätten die Renditen im 10- und 5-jährigen Laufzeitenbereich hierzulande moderat auf 0,69% (+1 Basispunkt) beziehungsweise 0,00% (+2 Basispunkte) zugelegt. Die 2-jährige Bundrendite habe bei -0,53% verharrt. (01.02.2018/alc/a/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...