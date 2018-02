"Das beste zum Schluss" - Hochstimmung auf bestens präparierten Pisten



Flachau (ots) - Sonnenskilauf in der Salzburger Sportwelt vereint das Beste aus Winter und Frühling: Während im Herzen von Ski amadé bis in den April hinein beste Schnee- und Pistenverhältnisse garantiert sind, herrscht auf den Sonnenterrassen der Skihütten und Bergrestaurants Hochstimmung. Die Gastgeber der sieben Wintersportorte der Salzburger Sportwelt - Flachau, Wagrain-Kleinarl, St. Johann-Alpendorf, Radstadt, Altenmarkt-Zauchensee, Eben und Filzmoos - haben für das Frühjahr 2018 attraktive Specials und Packages geschnürt. Zudem sorgen coole Events für einen geschmeidigen Ausklang der Wintersaison 2017/18.



Die Salzburger Sportwelt und ihre sieben Ferienorte bilden das winterliche Herzstück von Ski amadé, Österreichs größtem Skivergnügen mit 760 Pistenkilometern, 270 modernen Lift- und Berganlagen, 25 Ski- und Snowboardschulen und über 120 Skihütten. Im Salzburger Pongau sind die Pisten, Snowparks und Funslopes bis Saisonende bestens präpariert. Das Frühjahr ist zudem die perfekte Zeit zum Skitourengehen, Sonnenbaden oder zum Langlaufen auf den schneesicheren (Höhen)Loipen in der Region.



Zwtl.: Salzburger Sportwelt erfüllt alle Wintersportwünsche



Neben absoluter Schneegarantie und Kompetenz in Sachen Pistenpräparierung wird in der Salzburger Sportwelt höchster Wert auf Erlebnis, Sicherheit, Service, Komfort, Familienfreundlichkeit und Kulinarik gelegt. Alle Bereiche des Wintersports sind bis ins Detail durchdacht und laufende Investitionen sorgen für eine kontinuierliche Weiterentwicklung: Auch in diesem Jahr erwarten Wintersportler besondere Veranstaltungen und zahlreiche Neuheiten.



Zwtl.: Veranstaltungstipps für den Sonnenskilauf 2018:



* 10. - 17. März 2018 | Salzburger Sportwelt "Höchster Bauernmarkt der Alpen" * 17. März 2018 | St. Johann-Alpendorf "9. Eule Downhill Cross" * 17. - 21. März 2018 | Flachauwinkel-Kleinarl "Absolut Park Spring Battle" * 21. März 2018 | Radstadt "Rundgang mit dem Radstädter Nachtwächter" * 22. bis 25. März 2018 | Wagrain: "CEV Snow Volleyball European Championship" * 24. März 2018 | Altenmarkt-Zauchensee "Internationale Kids Trophy" * 25. bis 27. März 2018 | Filzmoos "13. Filzmooser Kinder Grand Prix"



Infos, Betriebszeiten der Bergbahnen und Packages: [www.salzburgersportwelt.com] (http://www.salzburgersportwelt.com)



