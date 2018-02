San Francisco (ots/PRNewswire) - Die hundertprozentigen Tochtergesellschaften der Kaneka Corporation (Tokio, Japan, Präsident: Mamoru Kadokura), Kaneka Americas Holding, Inc. ("KAH") (Texas, USA, Präsident und CEO: Kazuhiko Fujii) und Kaneka Aerospace, LLC ("KAE") (Kalifornien, USA, Präsident: Raymond Wong), sowie die Henkel Corporation ("Henkel") (Connecticut, USA, Präsident: Jerry Perkins) haben die Übertragung der kommerziellen Rechte, der Technologien und Patente zum bisher der Henkel Corporation gehörenden Geschäft mit auf Benzoxazine-Harzen basierenden hochleistungsfähigen Verbundwerkstoffen auf Kaneka Aerospace abgeschlossen.



KAE war im September 2017 im Zuge der Übernahme von Applied Poleramic Inc. aufgebaut worden. Letzteres Unternehmen war im Besitz von moderner Technologie für formulierte Harze, die in hochleistungsfähigen Verbundwerkstoffen Verwendung finden. Ziel war es, in das vielversprechende Flugzeuggeschäft zu kommen. Die Hinzunahme von Henkels Geschäft mit auf Benzoxazine-Harzen basierenden hochleistungsfähigen Verbundwerkstoffen sorgt für eine weitere Stärkung von KAEs Wachstum, Vertrieb und seiner Marktposition bei hochleistungsfähigen Verbundwerkstoffen.



Die Übernahme umfasst auch die auf Benzoxazine-Harzen basierenden Prepregs (vorimprägnierte, textile Faser-Matrix-Halbzeuge), Folienkleber und Infusionsharze. Einige dieser Produkte haben sich auf dem Markt für Flugzeugbau ausgezeichnet. Die Hinzunahme dieser wettbewerbsfähigen Produkte und Technologien wird die Fähigkeit von Kaneka Aerospace, die gesamte Luftfahrtbranche zu durchdringen, weiter stärken.



Im Anschluss an die Übernahme wird Kaneka damit fortfahren, nach weiteren Möglichkeiten für Fusionen und Akquisitionen (M&A) und nach Gelegenheiten zum Aufbau von Partnerschaften zu suchen, um weiter zu wachsen. Kaneka setzt sich das Ziel, bis zum Jahr 2025 beim Verkauf von hochleistungsfähigen Verbundwerkstoffen für den Flugzeugbau auf ein Volumen von mehr als 200 Millionen US-Dollar zu kommen, wobei auch die weltweiten Ressourcen von Kaneka bei Forschung und Entwicklung voll zum Einsatz kommen sollen.



Über Kaneka Aerospace Hauptsitz: Benicia, Kalifornien Geschäftsbereich: Herstellung und Vertrieb von formulierten Harzen, die in Flugzeugen zum Einsatz kommen Vertreter: Raymond Wong, Präsident Gegründet: 2017



Kontaktinformationen Sue Zelasko (707) 744-4854 sue.zelasko@kaneka.com



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/635217/Kaneka_Corporation_Logo.jpg



