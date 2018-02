STUTTGART (dpa-AFX) - Die Tarifparteien der Metall- und Elektrobranche im mutmaßlichen Pilotbezirk Baden-Württemberg werden an diesem Wochenende noch nicht an den Verhandlungstisch zurückkehren. Das sagte ein Arbeitgeber-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Ein möglicher Verhandlungstermin könne Anfang der kommenden Woche sein, heißt es derweil aus Arbeitgeberkreisen.

Vergangenes Wochenende hatten die Vertreter der IG Metall Baden-Württemberg und des Arbeitgeberverbandes Südwestmetall die fünfte Verhandlungsrunde im laufenden Tarifkonflikt ergebnislos abgebrochen. Die IG Metall entschied daraufhin, 24-stündige Warnstreiks in bundesweit rund 275 Betrieben durchzuführen. Seit Mittwoch sind Zehntausende Metaller im Ausstand. Am Freitag soll es die Autobauer Daimler und Porsche treffen. Mancherorts stehen die Bänder bis in den Samstag hinein still./axa/DP/das

