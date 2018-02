NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Siemens nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 134 auf 136 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Margenausblick des Elektrotechnikkonzerns für die Sparte Power & Gas erscheine vernünftig, schrieb Analyst Ben Uglow in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Positiv sieht er den geplanten Börsengang der Medizintechnik-Sparte./edh/ajx

Datum der Analyse: 01.02.2018

ISIN DE0007236101

