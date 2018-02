FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 01.02.2018 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 1800 (1801) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS HASTINGS GROUP PRICE TARGET TO 332 (336) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS LANCASHIRE HLDGS PRICE TARGET TO 642 (697) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 290 (294) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS RSA INSURANCE PRICE TARGET TO 669 (678) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS INITIATES INCHCAPE WITH 'UNDERWEIGHT' - TARGET 695 PENCE - BARCLAYS RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 571 (567) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ESURE GROUP PRICE TARGET TO 254 (249) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 2202 (2161) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ST JAMES'S PLACE TARGET TO 1363 (1361) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES KEYWORDS STUDIOS PRICE TARGET TO 2040 (2020) PENCE - 'BUY' - BARCLAYS RAISES DIRECT LINE TARGET TO 384 (358) Pence - 'EQUAL WEIGHT' - CREDIT SUISSE RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 2235 (2180) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN RAISES BP PRICE TARGET TO 610 (545) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 420 (375) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SHELL B PRICE TARGET TO 3060 (2790) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS CAPITA GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 200 (750) PENCE - JEFFERIES INITIATES BURBERRY GROUP WITH 'HOLD' - TARGET 1650 PENCE - JPMORGAN INITIATES SUPERDRY WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 2170 PENCE - LIBERUM CUTS RPS GROUP PRICE TARGET TO 310 (330) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES AFH FINANCIAL PRICE TARGET TO 381 (316) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES JUST EAT PRICE TARGET TO 935 (880) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY RESUMES BAE SYSTEMS WITH 'EQUAL-WEIGHT' - TARGET 550 PENCE - MORGAN STANLEY RESUMES MEGGITT WITH 'EQUAL-WEIGHT' - TARGET 500 PENCE - MS RESUMES ROLLS ROYCE GROUP WITH 'EQUAL-WEIGHT' - TARGET 920 PENCE - RBC CAPITAL CUTS CAPITA GROUP PRICE TARGET TO 185 (500) P - 'SECTOR PERFORM' - RBC CAPITAL CUTS CAPITA GROUP PRICE TARGET TO 185 (500) PENCE - SECTOR PERFORM - RBC CAPITAL CUTS DECHRA PHARMA TO 'SECTOR PERFORM' (OUTP.) - TARGET 2400 PENCE - RBC CAPITAL CUTS DECHRA PHARMACEUTICA TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTPERFORM') - RBC CAPITAL RAISES TALK TALK TELECOM TO 'OUTPERFORM' ('SECTOR PERFORM') - RBC CAPITAL RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 3800 (3750) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CAPITAL RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 3800 (3750) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES TALK TALK TELECOM TO 'OUTPERFORM'('SECTOR P.') -TARGET 150(190)P - SOCGEN CUTS BRITVIC TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 795 (950) PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob