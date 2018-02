KÖLN/DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Lufthansa -Billigtochter Eurowings baut ihr Streckennetz um. Langstreckenflüge von NRW aus werden künftig nicht mehr ab Köln/Bonn angeboten, sondern nur noch ab Düsseldorf, wie die Airline am Donnerstag mitteilte. Bisher hatte Eurowings für Köln Reiseziele wie Kapstadt und Havanna im Programm, das ist bald Geschichte. In Düsseldorf stationiert Eurowings künftig sieben Langstreckenflieger, bisher ist dort nur einer - vier kommen im Herbst aus Köln dazu und drei zusätzliche Flieger ergänzen schon in diesem Frühjahr den Flugplan. Ihre Reiseziele sind zum Beispiel in der Karibik.

Mit der Bündelung der Langstrecken-Verbindungen schließe man Lücken im Düsseldorfer Angebot, die im Zuge der Air-Berlin-Pleite entstanden seien, hieß es von Eurowings. Der Flughafen Düsseldorf habe ein sehr großes Einzugsgebiet von 18 Millionen Menschen.

Der Chef des Flughafens Köln/Bonn, Athanasios Titonis, war enttäuscht über den Abzug der großen Maschinen. "Wir bedauern, dass wir mit der Langstrecke ein attraktives Verkehrssegment im Winter verlieren, zumal dieses Produkt in Köln/Bonn aus der Taufe gehoben wurde und sich seitdem sehr erfolgreich entwickelt hat." Er zeigte sich aber erfreut, dass Eurowings zusätzliche Maschinen für innerdeutsche Flüge oder für europäische Ziele auf dem Airport einsetzen will - deren Zahl soll dort um drei auf 19 steigen./wdw/DP/das

ISIN DE0008232125

AXC0155 2018-02-01/11:19