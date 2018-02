Altstätten - Termingerecht zum Ende des Jahres 2017 hat der Schweizer IT-Dienstleister Proventx das IT-Service-Management-Tool von Jet Aviation in die Cloud migriert. Damit kann das weltweit tätige Flug- und Wartungsunternehmen seine Flexibilität global steigern und den Maintenance-Aufwand verringern.

Der weltweit anerkannte Marktführer in der Geschäftsluftfahrtindustrie hat sein IT-Servicemanagement-Tool harmonisiert. Im Rahmen der Globalisierungsstrategie von Jet Aviation wurde der bislang on-premise eingesetzte ivanti Service Manager in die Cloud migriert.

Die Gesamtprojektleitung oblag dem Schweizer IT-Dienstleister Proventx, dem Schweizer Partner von ivanti und Managed Services Provider für die Optimierung von IT-Serviceprozessen. Neben dem Projektmanagement verantwortete Proventx auch die technische Beratung und die Implementation der Lösung. Neu wird der ivanti Service Manager, der auf Basis von ITIL Best Practices IT-Prozesse und -Workflows ...

