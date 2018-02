Unterföhring (ots) -



Auftakt mit Wumms! SAT.1 feiert den Start der neuen Staffel des Abnehm-Wettkampfes "The Biggest Loser" erstmals mit einer großen Prime-Time-Show, moderiert von Christine Theiss (37) und Matthias Killing (38). Ebenfalls neu: Von tausenden Bewerbern wurden 50 Kandidaten ausgewählt, die im Vorfeld der Show die Chance haben, die beiden Coaches Ramin Abtin (45) und Mareike Spaleck (31) sowie Camp-Chefin und Ex-Kickbox-Weltmeisterin Christine Theiss von ihrer Leidenschaft, ihrem Willen und ihrem Teamgeist zu überzeugen. Wer punktet beim Boot-Camp im Münchner Olympiastadion? Wer darf ins andalusische Abnehm-Camp einziehen und tritt im Wettkampf um den Titel und die Siegprämie von 50.000 Euro an? Wessen Traum von einer Teilnahme bei "The Biggest Loser" - und damit von einem Neustart in ein schlankeres und gesünderes Leben - platzt? Die Entscheidung fällt in der emotionalen Auftakt-Show am Sonntag, 4. Februar 2018, um 20:15 Uhr in SAT.1.



Bei "The Biggest Loser" 2017 stand mit Alexandra (34) erstmals eine Frau oben auf dem Siegertreppchen. Die Wiesbadenerin ging mit einem Ausgangsgewicht von 103,4 Kilo an den Start. Im Finale im April 2017 brachte sie 53,2 Kilo weniger auf die Waage und setzte mit ihrer sensationellen Gewichtsreduktion von 51,45 Prozent eine neue Bestmarke.



Alle Informationen zu "The Biggest Loser" 2018, zu den Kandidaten sowie umfangreiches Bildmaterial finden Sie auf www.presse.sat1.de/TBL2018 sowie auf www.the-biggest-loser.de.



"The Biggest Loser": Auftakt-Show am Sonntag, 4. Februar 2018, um 20:15 Uhr. Alle weiteren Episoden ab 11. Februar 2018 immer sonntags um 17:45 Uhr in SAT.1.



