Siemens (WKN:723610) will schon in Kürze seine Medizintechniksparte an die Börse bringen. Selbstverständlich soll dabei ein möglichst guter Preis für die bis zu 25 % der Anteile erzielt werden. Es geht um Milliarden. Da kommt es ziemlich ungelegen, dass drei der mächtigsten Wirtschaftsakteure der Welt nun den Gesundheitsmarkt aufmischen wollen. Muss Healthineers diese Initiative fürchten oder ergeben sich womöglich sogar neue Chancen?

Worum es geht

Jeff Bezos von Amazon (WKN:906866), der Chef der größten US-Bank JPMorgan Chase (WKN:850628) Jamie Dimon und Warren Buffett von Berkshire Hathaway (WKN:A0YJQ2) haben ihre Köpfe zusammengesteckt, um zu überlegen, wie sie die schon seit langem ausufernden ...

