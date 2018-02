Hamburg (ots) -



Hans-Jürgen Ehlers (57) wird zum 1. Februar Büroleiter der norddeutschen dpa-Landesdienste dpa/lno für die Bundesländer Hamburg und Schleswig-Holstein und dpa/lmv für Mecklenburg-Vorpommern. Ehlers folgt auf Andreas Albrecht, der das Unternehmen im Juni im gegenseitigen Einvernehmen verlassen wird. Ehlers ist seit 2001 stellvertretender Büroleiter in Hamburg und mit den beiden Landesdiensten sowie ihren Mitarbeitern bestens vertraut.



dpa-Chefredakteur Sven Gösmann sagt: "Mit Hans-Jürgen Ehlers als neuem Landesbüroleiter setzen wir auf die große Erfahrung und Kenntnis unserer Kunden im Norden. In zahlreichen Situationen hat sich Hans-Jürgen Ehlers als engagierter und umsichtiger Redaktionschef bewährt. Er wird unsere wichtigen Landesdienste lno und lmv auf ihrem Weg der Modernisierung weiterführen, den sein Vorgänger Andreas Albrecht eingeschlagen hat. Ihm danke ich für seine engagierte und erfolgreiche Umbauarbeit während einer wichtigen Phase der norddeutschen dpa-Landesdienste und wünsche ihm für seine Zukunft alles Gute."



Hans-Jürgen Ehlers arbeitete bislang als Regionaler Multimediachef am Newsdesk in Hamburg. Er kam nach seinem Politikwissenschaftsstudium 1991 als Volontär zur dpa. Beim lno arbeitet er in wechselnden Funktionen seit 1994 als Polizei- und Gerichtsreporter, Dienstleiter oder Dienstchef.



Die dpa steuert ihre regionale Berichterstattung in Deutschland von sieben Regiodesks aus, die jeweils von einem Landesbüroleiter verantwortet werden. Standorte neben Berlin sind Düsseldorf, Frankfurt/Main, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart.



Die dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH ist der unabhängige Dienstleister für multimediale Inhalte. Die Nachrichtenagentur versorgt als Marktführer in Deutschland tagesaktuelle Medien aus dem In- und Ausland. Ein weltumspannendes Netz von Redakteuren und Reportern garantiert die eigene Nachrichtenbeschaffung nach im dpa-Statut festgelegten Grundsätzen: unparteiisch und unabhängig von Weltanschauungsfragen, Wirtschafts- und Finanzgruppen oder Regierungen. dpa arbeitet über alle Mediengrenzen hinweg, rund um die Uhr. Auf diese Qualität verlassen sich Printmedien, Rundfunksender, Online- und Mobilfunkanbieter sowie andere Unternehmenskunden in mehr als 100 Ländern. Mehr unter www.dpa.com.



