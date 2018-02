Düsseldorf - Die Inflation in der Eurozone gab im Januar von 1,4% auf 1,3% gg. Vj. und damit den tiefsten Stand seit Mitte des letzten Jahres nach, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Nach dem überraschend starken Rückgang der Teuerung in Deutschland (1,4% nach 1,6% gg. Vj.) sei sogar ein noch stärkerer Rückgang zu befürchten gewesen, in Frankreich hätten die Preise aber überraschend kräftig angezogen (1,5% nach 1,2% gg. Vj.). Auch im letzten Jahr sei es zum Jahreswechsel zu einer ausgeprägten Volatilität bei der Teuerung gekommen, sodass erst die Februar- bzw. März-Zahlen ein genaueres Bild des Inflationstrends geben dürfte. Immerhin habe die Kernrate im Januar von 0,9% auf 1,0% zugelegt, was die Sorge bei der EZB reduzieren dürfte, dass die Stärke des Euro den Preisdruck deutlich dämpfe.

