Eppingen (ots) -



- Querverweis: Das Manuskript liegt in der digitalen Pressemappe zum Download vor und ist unter http://www.presseportal.de/dokumente abrufbar -



- Querverweis: Audiomaterial ist unter http://www.presseportal.de/audio abrufbar -



Anmoderationsvorschlag:



Song geschrieben? Checked! Den sogar schon alleine oder mit einer Band eingespielt und aufgenommen? Checked! Fehlt also nur noch ein selbst gedrehtes, möglichst cooles Video, dann könnt ihr euch jetzt für den "Off the Beaten Track"-Contest bewerben. Und wer weiß, vielleicht tretet ihr damit sogar schon bald in die Fußstapfen so berühmter Stars wie Frank Sinatra oder Boby Dylan. Bis zum 22. März habt ihr auf jeden Fall noch Zeit mitzumachen. Helke Michael verrät Euch jetzt mehr über diesen Wettbewerb.



Sprecherin: Ein Leben ohne Musik? Für Daniel Wieland vom Audio-Technik-Spezialisten Shure ist das undenkbar:



O-Ton 1 (Daniel Wieland, 12 Sek.): "Musik begleitet uns jeden Tag, sei es im Radio oder zu Hause oder auch unterwegs. Insbesondere vielleicht sogar auch als Songschreiber und Musiker - und genau die fordern wir jetzt heraus, kreativ zu sein und bei 'Off the Beaten Track' teilzunehmen."



Sprecherin: Mitmachen können alle, die bereits einen eigenen Song geschrieben haben.



O-Ton 2 (Daniel Wieland, 25 Sek.): "Und den filmt man, am besten an einem ganz außergewöhnlichen Ort. Mit 'Off the Beaten Track' wollen wir abseits betretener Pfade quasi wandeln und was ganz Neues machen - und Musik vor allem an außergewöhnlichen Orten erlebbar machen. Da ist es uns auch nicht so wichtig, ob das jetzt mit Profi-Equipment aufgenommen ist. Das darf gerne mit dem Smartphone sein oder mit dem Tablet. Wichtig ist in aller erster Linie, dass die Teilnehmer an Orten aufnehmen, die vor allem legal sind und sicher."



Sprecherin: Das fertige Video kann man danach ganz einfach auf der 'Off the Beaten Track'-Webseite hochladen.



O-Ton 3 (Daniel Wieland, 34 Sek.): "Und dort können dann Fans und die Community voten für das Lieblings-Video, für die Lieblings-Band. Und die Band, der Künstler mit den meisten Votes schafft es dann direkt in Runde zwei. Und weitere 20 Künstler, die mindestens 50 Votes geschafft haben, die werden ausgewählt von einer Fachjury und kommen dann ebenfalls in die zweite Runde. Die 21 Finalisten, die dürfen nochmal ihr Video oder auch gerne ein neues Video aufnehmen und einreichen. Zum zweiten Video bekommen sie von uns Produkte von Shure, wo sie auch professionell mobil aufnehmen können, also direkt mit ihrem Smartphone und Tablet haben sie dann auch Mikrophone, die dort ein super Ergebnis liefern."



Sprecherin: Das beste Video und damit den Gewinner des Wettbewerbs kürt am Ende die US-amerikanische Singer-Songwriterin Tori Kelly.



O-Ton 4 (Daniel Wieland, 18 Sek.): "Und der oder die Sieger dürfen dann im Sommer 2018 nach L.A. und bekommen eine Zwei-Tage-Aufnahmesession in den Capitol Studios. Zusammen mit Al Schmitt, der unter anderem schon mit Frank Sinatra oder Bob Dylan zum Beispiel zusammengearbeitet hat. Also das lohnt sich wirklich! Das heißt: Seid kreativ, macht mit und gewinnt am Ende. Viel Glück!"



Abmoderationsvorschlag:



Wem das jetzt alles zu schnell ging: Alle Infos zum "Off the Beaten Track"-Wettbewerb gibt's unter Shure.de. Dort könnt ihr auch gleich alle Einsendungen ansehen und für euren Favoriten abstimmen. Bewerbungsfrist ist übrigens der 22. März. Viel Glück!



OTS: Shure newsroom: http://www.presseportal.de/nr/62241 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_62241.rss2



Pressekontakt: Larissa Gabriel TDUB Kommunikationsberatung Hongkongstraße 7 20457 Hamburg Telefon: 040 80 79 212 -25 E-Mail: LaG@tdub.de