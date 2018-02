In Minutenschnelle eigene Hausrats- und Haftpflichtversicherungen melden: Das ist über das Berliner Jungunternehmen One möglich. Schadensfälle sollen so in kürzester Zeit bearbeitet werden.

Versicherungen lassen sich mit dem Smartphone bereits verwalten. Nun macht das Berliner Jungunternehmen One den nächsten Schritt und bietet seit Donnerstag Hausrats- und Haftpflichtversicherungen per App an. Der Abschluss sei in "Minutenschnelle" erledigt, heißt es. Schadensfälle sollen direkt über das Smartphone gemeldet und innerhalb von zwei Stunden beurteilt werden. 60 Prozent der Fälle sollen noch am selben Tag beglichen ...

