FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deka Immobilien GmbH, eine Tochter der Deka-Bank, hat das "Mistral-Portfolio" von dem Textileinzelhändler Zara Espana erworben. Das Portfolio von 16 Einzelhandelsobjekten wurde im Rahmen einer Sale- and Lease-back-Transaktion veräußert. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Deka Immobilien wird acht Objekte in das Liegenschaftsvermögen des Publikumsfonds Deka- ImmobilienEuropa und die anderen acht in den WestInvest InterSelect einbringen. Das Portfolio umfasst eine vermietbare Fläche von fast 34.000 qm, die in sehr guten Einzelhandelslagen in spanischen Städten und Lissabon angesiedelt sind und vollständig sowie langfristig an Zara vermietet sind.

February 01, 2018 05:13 ET (10:13 GMT)

