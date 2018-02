Stuttgart - Der Pkw- und Lastwagen-Bauer Daimler hat sich für das neue Jahr wegen höherer Kosten für neue Produkte und Technologien vorsichtigere Ziele gesetzt. 2018 dürfte das operative Ergebnis im Konzern trotz angepeilter leichter Zuwächse bei Absatz und Umsatz lediglich auf Vorjahresniveau liegen, wie der Dax -Konzern am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Für das vergangene Jahr will das Unternehmen den Anlegern aber eine überraschend deutlich erhöhte Dividende von 3,65 Euro je Aktie zahlen - Umsatz und Gewinne waren erneut gestiegen.

Im vergangenen Jahr sorgten trotz Dieseldebatten und Kartellvorwürfen neue Absatz-Bestwerte weiter für Wachstum. Der Umsatz kletterte um 7 Prozent auf 164,3 Milliarden Euro - was allerdings ein geringerer Zuwachs war als zuletzt mit mindestens 10 Prozent angepeilt. Vor Zinsen und Steuern verdiente das Dax-Unternehmen mit 14,7 Milliarden Euro 14 Prozent mehr und damit soviel wie von Analysten erwartet.

Für das Plus beim operativen Ergebnis waren vor allem die starke Erholung bei den Lastwagen sowie der Lauf der Pkw-Sparte massgeblich; auch die Finanzdienstleistungen trugen erneut kräftig zum Anstieg bei. Allerdings waren einige Anleger mit den Abschneiden im vierten Quartal im Detail unzufrieden, auch wenn aufs Jahr gesehen die Erwartungen erfüllt wurden. Analyst Jose Asumendi von der US-Grossbank JPMorgan sah die Margen der Pkw- und Lkw-Sparten zum Jahresschluss nicht ganz so hoch wie erwartet. Die Aktie lag am Vormittag knapp 1 Prozent im Minus.

Marge auf Luxusautos rückläufig

Bei den Luxusautos gingen in den letzten drei Monaten sogar das operative Ergebnis und die Marge zurück. Aufs Jahr gesehen zeigten die ...

